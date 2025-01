Pelle secca in inverno: come prendersene cura al meglio

Con la stagione invernale nel suo pieno, è necessario conoscere quali sono le modalità migliori per prendersi cura della propria pelle che è sottoposta a uno stress maggiore.

Che cosa succede alla pelle in inverno

In inverno con le temperature che si abbassano e il freddo che punge, la percentuale di umidità cala e l'aria si fa più secca. Il minore livello di umidità esterno si riflette sulla pelle che perde l'idratazione di cui ha naturalmente bisogno per restare tonica, radiosa ed elastica. Significa che la pelle in inverno:

• È disidratata;

• Tira;

• È spenta;

• È arrossata;

• Si desquama;

• Dà fastidio;

• Prude.

I migliori consigli per una pelle perfetta in inverno

Dopo aver capito perché la pelle si secca in inverno e presenta tante problematiche, servono alcune dritte per prendersene cura correttamente.

 Preferire creme biologiche. In caso di pelle secca e disidratata durante l'inverno, è bene preferire delle soluzioni più naturali possibili. Infatti, le creme biologiche per la pelle sono eccezionali rispetto alle creme normali perché hanno soli ingredienti provenienti da agricoltura biologica. La formulazione bio e naturale delle creme di Mosquetas.com rispetta di più la pelle, evitando bruciori e rossori che spesso sono legati a prodotti di sintesi chimica come profumazioni, coloranti, conservanti, petrolati, siliconi.

• Usare prodotti ricchi e nutrienti. Se durante la bella stagione si prediligono prodotti con texture leggere ricche di acqua, durante l'inverno sarebbe meglio accantonarli. La pelle ha sete e va idratata con formulazioni ricche di sostanze che vadano a creare una barriera idrolipidica tale da contrastare gli effetti del meteo avverso.

• Intensificare la skincare. Fare skincare equivale a prendersi un momento per sé e concedersi una coccola. Tuttavia, a volte non c’è il tempo per seguire tutti i passaggi che possono arrivare anche a dieci. Insomma, succede che per mancanza o svogliatezza, si salti qualche step. Invece, nella stagione fredda chi vuole una pelle perfetta senza imperfezioni dovrebbe intensificare ancora di più la routine da ripetere almeno mattino e sera.

• Aggiungere un olio idratante. In tanti lo evitano perché unge e dà un effetto lucido poco gradevole; tuttavia, l’olio idratante è un prodotto amico della pelle secca e disidratata nella stagione fredda. È sufficiente usare qualche goccia la sera durante la normale skincare routine per infondere un trattamento riparatore al derma arrossato per colpa della prolungata esposizione agli agenti atmosferici. Sono un vero toccasana soprattutto gli oli cosmetici ricchi di vitamina E come quello di mandorle dolci, di argan, di rosa mosqueta.

• Evitare lo scrub. Normalmente, si consiglia uno scrub una volta a settimana per rimuovere dal derma tutte le tossine, le cellule morte e le altre sostanze che naturalmente si depositano durante il giorno. Tuttavia, in inverno chi ha la pelle molto arrossata e rovinata per colpa del freddo dovrebbe evitare. Infatti, le particelle abrasive andrebbero a recare ulteriori danni a un'epidermide già in ginocchio. Per lavare il viso è meglio prediligere un olio struccante o un latte detergente perché più rispettosi della pelle delicata.