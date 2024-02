Pasqua a Cervia e Milano Marittima: relax e divertimento

Le vacanze di Pasqua rappresentano un momento ideale per scoprire Cervia e Milano Marittima , località della Riviera Romagnola che si prestano ad esperienze interessanti tra arte, natura e divertimento. Questa zona ha molto da offrire in primavera, dalle passeggiate tranquille sulla spiaggia alle escursioni nelle vicine riserve naturali, dalle giornate di relax alle terme all’incantevole Casa delle Farfalle, dall’immersione in natura del Parco Naturale di Cervia al divertimento a Cerviavventura e Mirabilandia. Unica accortezza per i visitatori: pianificare in anticipo il viaggio per essere sicuri di trovare soluzioni di soggiorno adeguate, considerando che nel periodo pasquale, quest’anno particolarmente precoce, non tutti gli hotel sono aperti.

Cosa aspettarsi da una vacanza al mare a fine Marzo

La primavera porta con sé un clima mite ideale per le prime giornate al mare. Cervia e Milano Marittima offrono spiagge pulite e ben attrezzate, ideali per lunghe passeggiate al tramonto o per i primi bagni stagionali.

La Pasqua, arrivando presto quest'anno, invita più a passeggiate rilassanti sulla spiaggia che ai tradizionali bagni di sole. Gli stabilimenti balneari non sono ancora attrezzati con ombrelloni e lettini, ma questo offre l'opportunità di godersi la spiaggia in tranquillità, ascoltare il rumore del mare e assistere al risveglio della natura. È il momento ideale per esplorare le bellezze naturali della zona con escursioni a piedi o in bicicletta.

Cosa fare a Pasqua a Cervia e Milano Marittima

Chi raggiunge Cervia e Milano Marittima per Pasqua può assistere ad alcuni eventi interessanti. Dal 1° marzo al 2 giugno, i Magazzini del Sale di Cervia ospitano la mostra dedicata a Banksy , lo street artist internazionale per eccellenza. Tra le opere in mostra, “Love in the air (Flower Thrower), il “lanciatore di fiori” e “Girl with Balloon”.

Prettamente pasquale l’evento “ Primavera Marittima - Uova d'Arte “, un weekend all’insegna dell’arte e del divertimento, con sculture-uovo artistiche e giochi per bambini. Si svolge dal 30 marzo al 1° aprile tra Piazza Garibaldi, Piazza Pisacane e Viale Roma.

Come ogni domenica da ottobre ad aprile, anche il 31 marzo chi ama l’atmosfera dei mercatini troverà “A Spass par Zirvia”, mostra mercato dei prodotti artigianali ed enogastronomici che si svolge nel centro storico di Cervia.

Cosa Vedere e Visitare a Cervia e Milano Marittima

La primavera è un periodo perfetto per visitare la Casa delle Farfalle e ammirare da vicino centinaia di specie di farfalle esotiche volare nel loro habitat naturale, un ambiente tropicale perfettamente ricostruito.

Chi è in cerca di relax può contare sulle Terme di Cervia : rinomate per le loro proprietà terapeutiche, sfruttano l'acqua salina e il fango della salina locale per massaggi, trattamenti di bellezza e percorsi di benessere personalizzati.

Il Parco Naturale di Cervia offre la possibilità di vivere belle giornate all’aria aperta con tutta la famiglia. Al suo interno, un’area con animali autoctoni italiani (dai cavalli ai conigli, dai daini ai bovini) e il parco Cerviavventura , con i suoi percorsi sospesi tra gli alberi. Tra ponti tibetani, zip-line e passaggi sospesi, i bambini di tutte le età possono sfidarsi in sicurezza, immersi nel verde di un'area naturale protetta.

Divertimento assicurato anche a Mirabilandia , che riapre i battenti dopo la pausa invernale proprio il 28 marzo, in tempo per le vacanze di Pasqua. Ideale per tutta la famiglia, il parco offre attrazioni per ogni età ed è perfetto anche per i bambini più piccoli, ai quali è dedicata una zona specifica con attrazioni su misura.

Escursioni nei Dintorni

La zona di Cervia è famosa per le sue saline. Numerose escursioni naturalistiche, come la “Passeggiata in Salina” offrono la possibilità di un'immersione nella natura e nella storia locale.. e di interessanti servizi fotografici!

Questa zona è anche un ottimo punto di partenza per escursioni nel Parco Naturale del Delta del Po, un paradiso per gli amanti del birdwatching. Il Centro Visite Bevanella, in particolare, propone itinerari a piedi, in bici e in barca, per esplorare l'ultimo fiume del nord Adriatico con foce naturale. A piedi, in barca o in canoa, si scopriranno paesaggi unici, tra dune costiere, lagune e pinete.

Pianificare il soggiorno

Dal momento che Pasqua quest’anno è “bassa” e molti hotel potrebbero essere chiusi, è consigliabile per chi desidera trascorrere la Pasqua a Cervia e Milano Marittima prenotare con anticipo. Sul sito MilanoMarittima.it, è possibile trovare numerose opzioni di alloggio, oltre a tante idee per organizzare al meglio il tempo libero.