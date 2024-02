Pageambiente: il tuo referente per la consulenza ambientale e la sicurezza

La storia di Pageambiente nel settore della consulenza inizia nel 2015 quando la società controllante, il Gruppo C.S.A. S.p.A., decise che fosse arrivato il momento di dare vita ad una realtà che autonomamente fosse in grado di rispondere alle esigenze della clientela per quanto riguarda temi importanti come la sicurezza sul lavoro e l’igiene alimentare.

L’esperienza e le competenze maturate nel corso di questi anni con l’affiancamento di aziende operanti nei settori più disparati hanno permesso di poter affrontare le molteplici tipologie di problematiche presenti nelle diverse tematiche aziendali offrendo un servizio qualificato.

Ad oggi è in atto un processo di consolidamento sul territorio romagnolo per confermare l’azienda quale punto di riferimento nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro e dell’igiene alimentare HACCP.

Sicurezza sul Lavoro

Per aiutare concretamente l’impresa nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti è stato creato un pacchetto di servizi completo.

Oltre al supporto professionale per l’espletamento delle principali pratiche burocratiche, Pageambiente svolge corsi di formazione e attività di analisi e valutazione dei rischi specifici: questo servizio ha l’obiettivo di individuare le misure preventive necessarie per prevenire infortuni, malattie professionali e fermi produttivi.

Igiene alimentare HACCP

Il tema della sicurezza alimentare riguarda tutte le realtà presenti lungo la filiera produttiva: dalle imprese produttrici a quelle che si occupano esclusivamente della vendita.

La consulenza in ambito alimentare tiene conto delle principali normative comunitarie e prevede numerosi servizi tra questi: la redazione del Manuale di Autocontrollo HACCP, audit alimentari, gestione degli allergeni, Etichettatura e molto altro.

Consulenza Ambientale

La sinergia con i laboratori del Gruppo C.S.A. S.p.A. per la consulenza ambientale permette di supportare le aziende nella presentazione delle pratiche autorizzative ambientali, nel rispetto dei limiti delle emissioni in atmosfera attraverso campionamenti in situ ed analisi presso i laboratori interni accreditati ACCREDIA, nello studio della diffusione degli inquinanti mediante Modelli di Dispersione e dell’impatto ambientale da agenti fisici.