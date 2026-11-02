Osteria Antiga, una nuova energia nel cuore di Santarcangelo: la tradizione incontra nuove idee

Una squadra rinnovata, tante novità in cucina e la voglia di riscoprire il piacere di stare a tavola. L’Osteria Antiga riparte dalla sua identità e sceglie la Fiera di San Martino per dare il benvenuto a una nuova stagione. Ci sono luoghi che fanno parte della storia gastronomica di un territorio, posti in cui il piacere della buona cucina si intreccia con quello della convivialità. L’Osteria Antiga, a Santarcangelo di Romagna, è uno di questi.

Oggi il ristorante si presenta con una nuova energia, uno staff rinnovato e tante idee da portare in tavola. Una ripartenza che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Una nuova squadra, la stessa tradizione per la buona cucina. È questo lo spirito che accompagna il nuovo percorso dell’Osteria Antiga, dove l’accoglienza, la qualità delle materie prime e il piacere di condividere un buon pasto restano i protagonisti. La cucina continua a raccontare il territorio, con un’attenzione particolare al pesce, protagonista di una proposta gastronomica che unisce ricette della tradizione e nuove interpretazioni.

Il nuovo menù spazia dai sapori più autentici della cucina marinara a preparazioni originali e ricercate. Tra le proposte spiccano l’insalatina di seppia con finocchi e chicchi di melograno, le mazzancolle alla carbonara, gli gnocchi al nasello con porcini e datterini e i cappelletti di pesce in brodo di paganelli. Non mancano i grandi classici dell’Adriatico, come il fritto misto di calamari e gamberi, la grigliata mista secondo il pescato e il baccalà fritto con fonduta di cipollone di Santarcangelo. Accanto alle specialità di mare trova spazio anche una piccola e curata selezione di carne, con proposte legate alla tradizione romagnola, come gli strozzapreti al ragù e la tagliata di Chianina al rosmarino.

Una cucina che mette al centro la qualità, la freschezza e il rispetto delle materie prime, lasciando spazio alla creatività senza perdere il legame con il territorio. Tra le proposte dell’Osteria Antiga trova spazio anche un percorso di degustazione completo, pensato per chi desidera lasciarsi accompagnare alla scoperta dei sapori del mare. A 39 euro a persona, la degustazione propone una selezione di antipasti caldi e freddi, seguita da un bis di primi con tagliolini alle vongole e strozzapreti alla pescatora, per proseguire con una grigliata mista dell’Adriatico e un fritto misto.

A concludere, la tradizionale ciambella romagnola con zabaione, accompagnata da acqua e caffè inclusi nel percorso. Una formula che interpreta perfettamente la filosofia dell’osteria: il piacere di assaggiare, condividere e riscoprire i sapori della buona cucina in un’atmosfera accogliente e conviviale. Non poteva esserci occasione migliore della Fiera di San Martino per accompagnare questa nuova fase dell’Osteria Antiga.

La storica Fiera dei Becchi rappresenta uno degli appuntamenti più amati della tradizione romagnola, quando Santarcangelo si anima di visitatori, profumi, sapori e atmosfere che raccontano l’identità del territorio. Per l’occasione, l’Osteria Antiga propone aperture straordinarie dal 5 all’11 novembre, con chiusura lunedì 9, e un menù speciale dedicato alla manifestazione.

Un percorso gastronomico a 39 euro, che celebra l’incontro tra mare e autunno: dall’insalatina di seppia nostrana con gamberi e verdure novembrine agli gnocchetti di zucca con canocchie e pesto di rucola, fino al filetto di orata al radicchio con crema di cipolle santarcangiolesi e riduzione al vin brûlé. A chiudere, un omaggio alla tradizione più autentica: ciambella romagnola e un bicchiere di Cagnina. Acqua e caffè inclusi. Durante la Fiera sarà naturalmente disponibile anche il menù alla carta, per lasciare agli ospiti la libertà di scegliere tra le diverse specialità del ristorante.

Ma la nuova stagione dell’Osteria Antiga non si ferma alla cucina. L’obiettivo è quello di rendere il ristorante sempre più un luogo di incontro, dove ritrovarsi per una cena tra amici, un pranzo in famiglia, una ricorrenza speciale o un evento aziendale. E le novità non finiscono qui. La nuova squadra è già al lavoro per dare vita a una serie di appuntamenti e iniziative che accompagneranno i prossimi mesi, nuove occasioni per incontrarsi, condividere esperienze e vivere l’osteria in modo sempre diverso. Un calendario tutto da scoprire, che verrà svelato progressivamente attraverso i canali social ufficiali dell’Osteria Antiga. Un ambiente accogliente, una squadra rinnovata, nuove idee e una proposta gastronomica che mette al centro il piacere di stare bene insieme. Perché, in fondo, la filosofia dell’Osteria Antiga resta semplice: la buona cucina è ancora più buona quando diventa un momento da condividere. E quale occasione migliore della Fiera di San Martino per tornare a sedersi a tavola e scoprire tutte le novità?

OSTERIA ANTIGA

Santarcangelo di Romagna – Vicino al Parco Francolini

Prenotazioni: 377 397 2925