Onoranze Funebri & Marketing: un connubio delicato

Il funerale è un rito molto antico, che ha la funzione di stringere attorno al defunto tutta la comunità dei suoi familiari e dei suoi cari, provati dal dolore e dalla commozione per un evento del tutto inaspettato. Questa usanza ha origini remote e fin dall’antichità si è posto grande attenzione alla preservazione del cadavere, alla preparazione della tomba e all’organizzazione di un corteo funebre, che accompagnava il feretro verso la tomba.

Queste usanze si sono tramandate fino ai giorni nostri e vi sono attività affermate nel settore che fanno di questo mestiere un vero e proprio capolavoro, riuscendo a curare questa delicata fase della vita in tutti i suoi aspetti. Stiamo parlando delle agenzie di pompe funebri.

Si tratta di aziende, piccole o grandi, che fanno dell’organizzazione di funerali il loro principale business, per questo si affidano al passaparola, intraprendono partnership con altre fondazioni e aziende del territorio, per cercare di consolidare la propria presenza il più possibile nella comunità di riferimento. Sempre più imprese funebri, però, consce del fatto che essere presenti sul web è di vitale importanza, si rivolgono ad agenzie di marketing.

Vediamo come si realizza questo connubio, che vede unita una profonda conoscenza dell’arte funeraria a un’abilità nella comunicazione che non lascia nulla al caso.

Il web marketing per agenzie funebri e il caso Lastello

Come si accennava in apertura, organizzare un funerale è un’arte: si accolgono i parenti del defunto con profondo tatto e rispetto, si lavora affinché tutto possa avvenire nel rispetto della volontà del caro estinto e al tempo stesso si aggiunge un tocco personale, per far si che il momento – seppur molto triste – venga ricordato nel modo più piacevole possibile. Ad aiutare le imprese impegnate in questo delicato compito, ci prova la startup Lastello .

Si tratta di una realtà con alle spalle una comprovata esperienza nel settore e un punto di riferimento per le attività che si impegnano a ricevere 24 ore su 24 telefonate da chi è stato colpito da un grave lutto familiare. Più nello specifico, le agenzie di marketing come la summenzionata, mettono a disposizione dell’impresario funebre una serie di strumenti per ottenere visibilità sul web, dove oggi si concentra un considerevole traffico di persone alla ricerca di beni e servizi.

La giornata tipo di un esperto in web marketing prevede un incontro con il cliente, durante il quale raccoglie quante più informazioni utili a delineare la sua attività professionale, e un’attenta definizione di obiettivi e strategie. Ad esempio può lavorare insieme al suo team nella realizzazione di un sito web ottimizzato, per garantire al cliente una buona presenza sul web e per tenere testa a una concorrenza forte e che non accenna a diminuire.

Strategie di web marketing per imprese funebri

Come detto, l’organizzazione di un funerale richiede competenza da chi porta avanti con passione una tradizione antica e nondimeno una buona capacità di promozione dell’attività, per porsi come punto di riferimento in un determinato territorio. Le agenzie di comunicazione e marketing in questo sono indispensabili, in quanto sono in possesso di tutti gli strumenti teorico-pratici per fornire a un’attività funeraria la visibilità che desidera e portare i potenziali clienti a rivolgersi all’azienda, magari chiedendo dei preventivi per o i loro servizi.

Oltre alla possibilità di creare un sito web, completo di tutti gli aspetti estetici e funzionali degni di una vetrina virtuale, si può pensare di creare un blog. Al pari di un giornale online, questo strumento dispensa notizie inerenti al campo di riferimento, con curiosità che accendono negli utenti la voglia di rivolgersi all’azienda promotrice, in questo caso un’agenzia di pompe funebri.