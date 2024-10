Oggi conviene investire nei pannelli fotovoltaici?

Il fotovoltaico è un’opzione ormai molto popolare nell’ambito delle energie rinnovabili. Sono infatti tantissime le aziende e le famiglie che hanno scelto di ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale installando pannelli solari in ufficio a casa.

Ma ad oggi, conviene davvero così tanto investire in un impianto fotovoltaico? La risposta è assolutamente positiva e i motivi sono numerosi, tra incentivi fiscali, risparmio sulle bollette e sostenibilità ambientale.

Energia solare è sinonimo di risparmio in bolletta

Per comprendere a pieno la convenienza di questi impianti, è bene capire come funzionano i pannelli fotovoltaici . Ognuno di essi è composto da celle fotovoltaiche realizzate in un materiale semiconduttore come il silicio. Una volta che la luce del sole colpisce le celle il silicio assorbe le particelle di luce, i fotoni, rilasciando degli elettroni che muovendosi generano una corrente elettrica continua (DC).

L'energia prodotta in questo modo dai pannelli è poi inviata a un inverter, che la trasforma in corrente alternata (AC) utilizzabile per l’alimentazione degli apparecchi elettrici di casa. Il sistema può inoltre essere collegato alla rete elettrica, permettendo di vendere l'energia in eccesso o di attingere da quest’ultima quando la produzione dei pannelli non è sufficiente.

In questo modo è possibile produrre energia pulita sfruttando le radiazioni solari. Il passaggio al fotovoltaico è tra l’altro supportato da molti governi che propongono sgravi fiscali, per aiutare i cittadini ad ammortizzare l’investimento necessario all’installazione dei pannelli, che si attesterebbe in un range compreso tra 5.000 e 8.000 euro.

A fronte di tale esborso iniziale è però possibile arrivare a risparmiare in bolletta intorno agli 800 euro annui. Ciò significa che sfruttando i bonus governativi, è possibile rientrare nelle spese in appena 3-5 anni. È comunque importante consultare un tecnico specializzato per valutare costi e consumi specifici dell’edificio sul quale si vuole installare l’impianto fotovoltaico.

Benefici ambientali degli impianti fotovoltaici

Oltre ai vantaggi economici, investire nei pannelli fotovoltaici è una scelta eco-friendly che permette a ogni famiglia di contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Produrre energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici non produce infatti emissioni di gas serra né inquinanti atmosferici. Ogni singolo kilowattora (kWh) di energia solare utilizzata al posto di quella generata da fonti fossili contribuisce dunque a ridurre l'impronta di carbonio dell’edificio su cui vengono installati i pannelli.

La transizione energetica contribuisce anche alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. In questo modo non solo vengono preservate le risorse naturali del pianeta, ma si riduce anche la vulnerabilità delle singole famiglie alle fluttuazioni dei prezzi dell'energia sul mercato globale. Con un impianto fotovoltaico, infatti, si può contare su una fonte di energia stabile e prevedibile, direttamente a casa propria.

Non va inoltre sottovalutata la riduzione dell’inquinamento acustico, specialmente in caso di grandi dimensionamenti. Gli impianti fotovoltaici funzionano infatti in modo assolutamente silenzioso, a differenza di altre fonti energetiche come le centrali a combustibili fossili o i generatori eolici. Questo li rende la scelta perfetta per l'installazione in aree residenziali, dove la tranquillità e il rispetto del vicinato sono aspetti fondamentali.