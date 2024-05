Nuove Divise di “Operazione Nostalgia” Presentate da Leggende del Calcio Italiano

Nicola Ventola e Cristian Zaccardo, insieme a Marco Amelia, Sergio Pellissier e Dario Hubner, hanno presentato le nuove divise dell’evento Operazione Nostalgia.

GOAL e Calciomercato.com stanno preparando i fan per gli incontri di Operazione Nostalgia.

Nicola Ventola e Cristian Zaccardo, affiancati da altre icone del calcio italiano come Marco Amelia, Dario Hubner e Sergio Pellissier, hanno svelato le nuove maglie ispirate alla Nigeria degli anni ‘90. Queste divise speciali verranno indossate durante i raduni di ON previsti per l’8 giugno a Salerno e il 7 luglio a Novara.

Durante l’evento, organizzato in collaborazione con Fútbol Emotion presso il Centro Commerciale “Il Centro” di Arese, gli ex calciatori della Serie A si sono sfidati in vari giochi, quiz e hanno rilasciato dichiarazioni interessanti su temi come la Nazionale e il mercato degli allenatori. Fútbol Emotion, noto rivenditore di scarpe da calcio, ha fortemente sostenuto questo progetto, sottolineando l’importanza di celebrare la storia e la passione del calcio.

Nicola Ventola, intervistato da Calciomercato.com, ha elogiato l’Inter di Inzaghi campione d’Italia: “Un gioco che sinceramente penso di avere visto poche volte nella storia nerazzurra. In attacco, però, bisogna ampliare la rosa, aumentare il peso offensivo”.

Successivamente, da vero attaccante, ha espresso la sua opinione su chi dovrebbe essere il numero 9 dell’Italia agli Europei: “Sicuramente andrei con Scamacca. Tutti quelli con cui parlo, compresi i giocatori attuali, concordano sul fatto che Scamacca debba essere colui che fa la differenza, perché vediamo in lui qualità importanti. Se continua così, sono sicuro che Spalletti lo considererà”.