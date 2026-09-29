Mosca vive il suo momento fashion

La Milano Fashion Week si è appena conclusa, ma la stagione della moda si è già spostata in un’altra capitale della moda – Mosca. La Moscow Fashion Week si è aperta con collezioni in cui il patrimonio culturale incontra l’estetica della grande città, il grunge con il decostruttivismo e la romanticità con le silhouette contemporanee. Sulle passerelle russe sfileranno designer provenienti da oltre dieci Paesi, tra cui Russia, Regno Unito, Cina, Turchia, Spagna, Stati Uniti e India.

La collezione della designer russa Tatiana Kotova si è ispirata allo stile degli aristocratici russi del XIX secolo. In passerella, look romantici si sono combinati con silhouette contemporanee: abiti in pizzo con pantaloni ampi, stampe floreali e camicie dal taglio essenziale. Il brand moscovita Surovaya ha invece preso ispirazione dalla figura del drago, da cui derivano blazer allungati e strutturati, abiti essenziali e morbide silhouette drappeggiate. La collezione del brand Edder è costruita intorno ai diversi situazioni della vita contemporanea, dalla dinamica urbana al tempo libero più rilassato: completi classici, camicie e capispalla acquistano una nuova interpretazione, più attuale.

La collezione presentata alla Moscow Fashion Week dal brand britannico The Black Crown Label si basa sulle opere del noto musicista e artista Naseer Shamma. La designer, tuttavia, non ha trasferito i dipinti sugli abiti, ma ha reinterpretato ogni opera a modo suo, lavorando su silhouette, costruzione, texture dei tessuti, colore, proporzioni e dinamica. «Dopo la crescente presenza internazionale del marchio a Dubai e Milano, Mosca rappresenta un nuovo capitolo importante e un'opportunità significativa per introdurre questo dialogo artistico nel mercato russo», afferma la fondatrice del brand Nohad Al Samarrie.

Il designer valenciano Miguel Llopis presenterà alla Moscow Fashion Week la collezione Valentia, che esplora il dialogo tra il patrimonio mediterraneo e l’eleganza contemporanea. «Per Miguel Llopis, è un'opportunità per mostrare l'artigianato spagnolo e valenciano, rafforzando allo stesso tempo la presenza internazionale del marchio. La Moscow Fashion Week è particolarmente preziosa perché il suo pubblico apprezza il design distintivo, la qualità artigianale e le collezioni con una forte identità culturale», sottolinea il fondatore del brand.

L’India è rappresentata alla Moscow Fashion Week da Kanika Goyal, fondatrice della maison di lusso Kanika Goyal Label, aperta a Nuova Delhi nel 2014. Diplomata al National Institute of Fashion Technology e alla Parsons School of Design di New York, ha svolto tirocini presso Prada, Marchesa e Adidas Group, per poi entrare nella lista Forbes 30 Under 30 e sulle pagine di Vogue India e Vogue Italia. Il suo brand sfila a New York e Parigi e ha vestito M.I.A., Priyanka Chopra Jonas e Deepika Padukone. I lavori di Goyal uniscono una visione contemporanea del design indiano a un approccio globale.

Il calendario delle sfilate a Mosca è più fitto che mai: oltre 80 fashion show si svolgeranno dal 26 settembre al 1° ottobre. Il programma riunisce debutti, brand russi affermati e partecipanti internazionali: la Moscow Fashion Week non è soltanto uno spazio dedicato alla moda indipendente, ma anche un trampolino di lancio per i designer che stanno ancora definendo il proprio linguaggio creativo. È diventata una delle principali piattaforme per i brand emergenti, mettendo in contatto i designer con un pubblico professionale e offrendo ai nuovi marchi un’opportunità unica per farsi conoscere e raggiungere il pubblico internazionale.