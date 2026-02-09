Miglior Dermatologo a Modena: La nostra Top 10

Prendersi cura della pelle non è soltanto un fatto estetico: una diagnosi precoce dei tumori cutanei e il trattamento tempestivo di malattie come acne, eczemi e micosi sono essenziali per la salute generale. Nella provincia di Modena esistono numerosi specialisti in dermatologia. Di seguito presentiamo una lista ragionata dei 10 migliori dermatologi a Modena che, per competenza, servizi offerti e reputazione online, rappresentano la scelta migliore per la nostra provincia. La nostra Top 10 è frutto di un’analisi comparativa basata anche su curriculum ed opinioni dei pazienti.

La zona di Modena è ricca di professionisti capaci di prendersi cura della nostra pelle. Dalle cliniche storiche che hanno curato generazioni di pazienti agli ambulatori e studi dotati delle tecnologie di ultima generazione, i dermatologi del territorio modenese offrono un ventaglio di soluzioni per ogni esigenza.

1. Dott.ssa Elisa Benati – Carpi

La Dott.ssa Elisa Benati apre la classifica grazie alla combinazione di competenze cliniche e servizio di medicina estetica. Oltre alle visite dermatologiche (dermoscopia e videomicroscopia per la mappatura dei nei, visite tricologiche per i problemi dei capelli, trattamento dell’acne e della dermatologia pediatrica), offre anche trattamenti estetici come filler, botox, laserterapia e biostimolazione nello studio di Carpi. L’attività svolta presso lo Skin Cancer Center dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS di Reggio Emilia le consente di essere costantemente aggiornata su nuovi casi e di mettere a disposizione dei pazienti le tecniche diagnostiche e terapeutiche più avanzate. Chi cerca una professionista che unisca competenza ospedaliera, empatia e cura personalizzata trova in lei una scelta di alto livello anche in ambito privato.

2. Dott. Giovanni Vaccari – Modena

Lo Studio Vaccari è un’istituzione a Modena. Aperto nel 1950 dal padre dell’attuale titolare, è uno dei centri dermatologici più longevi della provincia. I pazienti apprezzano l’attenzione e la professionalità del dott. Vaccari, capace di affrontare problematiche come la rosacea con risultati soddisfacenti. L’esperienza accumulata in decenni di attività e il calore di uno studio a gestione familiare fanno di questo specialista una presenza rassicurante per chi cerca trattamenti tradizionali.

3. Dott. Maurizio Coppini – Maranello

Il dott. Coppini si distingue per l’uso di tecnologie avanzate nella prevenzione del melanoma. Nel suo studio offre screening per le malattie veneree e cura patologie quali acne, eczema, rosacea e vitiligine. La sua formazione, che comprende specializzazioni in Microbiologia e Dermosifilopatia, lo rende particolarmente preparato nell’interpretazione di esami diagnostici complessi. È il professionista ideale per chi desidera un controllo completo della salute cutanea.

4. Dott.ssa Mara Truzzi – Sassuolo

Dermatologa dal 1988, la dott.ssa Truzzi esercita a Sassuolo e offre visite dermatologiche complete con dermatoscopia e mappatura dei nei. Tratta numerosi disturbi della pelle e dei capelli, tra cui acne, verruche ed alopecia. La sua lunga esperienza e la presenza in un centro distaccato da Modena la rendono una scelta affidabile per i residenti del comprensorio ceramico.

5. Prof. Giuseppe Albertini – Reggio Emilia

Con una carriera da primario ospedaliero, il prof. Albertini porta in studio un bagaglio di esperienza unico. È stato direttore del reparto di Dermatologia e del Dipartimento di Medicina Interna dell’Arcispedale S. Maria Nuova a Reggio Emilia. Oggi è particolarmente apprezzato per l’attività in ambito allergologico, con test specifici e percorsi dedicati alle dermatiti allergiche e da contatto. Chi desidera un approccio integrato tra allergologia e dermatologia troverà in lui un punto di riferimento.

6. Dott. Enrico Zendri – Mirandola

Il dott. Zendri abbina la formazione universitaria (dottorato di ricerca e master in chirurgia dermatologica) all’uso di tecniche innovative come la fototerapia fotodinamica daylight per la cura delle cheratosi attiniche e di alcune neoplasie cutanee. Nel suo studio di Mirandola esegue anche chirurgia dermatologica, terapie per malattie infiammatorie e videodermoscopia.

7. Dott. Stefano Gardini – Reggio Emilia

Il dott. Gardini si distingue soprattutto per la rimozione dei tatuaggi: nel suo studio utilizza il laser Discovery PICO PLUS, considerato uno dei sistemi più evoluti per eliminare tatuaggi neri e colorati. Offre inoltre epilazione laser e trattamenti per macchie cutanee e angiomi, risultando una scelta indicata per chi cerca soluzioni laser avanzate.

8. Dott. Maurizio Greco – Modena

Il dott. Maurizio Greco è un dermatologo con lunga esperienza in dermatologia clinica ambulatoriale. Nel suo studio di Modena si occupa della diagnosi e del trattamento delle principali patologie cutanee, con particolare attenzione ad acne, dermatiti, verruche e problematiche infiammatorie della pelle. È apprezzato per l’approccio diretto e pratico, orientato alla gestione quotidiana delle problematiche dermatologiche.

9. Dott.ssa Alice Casari – Modena

La dott.ssa Alice Casari lavora presso il Policlinico di Modena e affianca all’attività clinica un importante impegno scientifico. Specializzata in dermatologia e venereologia, si dedica alla diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei, trattando anche acne e patologie infiammatorie complesse. Rappresenta un riferimento per chi cerca un approccio basato su evidenze scientifiche.

10. Dott.ssa Nicoletta Baranzoni – Modena

La dott.ssa Nicoletta Baranzoni esercita a Modena come dermatologa in ambito clinico ed estetico. Nel suo studio si occupa di visite dermatologiche, controllo dei nei e trattamenti per il miglioramento dell’aspetto cutaneo. È una professionista conosciuta sul territorio per l’attività ambulatoriale rivolta a pazienti che cercano soluzioni dermatologiche consolidate.

Conclusione

La nostra selezione dimostra come la provincia di Modena offra un panorama dermatologico estremamente variegato: dalle realtà storiche come lo studio Vaccari agli specialisti laser come Gardini, passando per profili ambulatoriali consolidati come Greco e Baranzoni. In testa alla classifica figura la Dott.ssa Benati, il cui percorso ospedaliero e l’aggiornamento continuo in ambito IRCCS la rendono una scelta particolarmente indicata per chi cerca un approccio moderno, completo e altamente specialistico.