Marina Militare Sportswear, capi d’abbigliamento unici e di qualità, garanzia assoluta di esclusività e autenticità

Marina Militare Sportswear è un brand di prestigio nel panorama dell’abbigliamento casual e sportswear dedicato a uomini e donne, e parte integrante dell’azienda ICCAB. Facendo leva su un’esperienza affinata in oltre mezzo secolo, sia sui mercati nazionali che internazionali, dà forma a capi unici, di elevata qualità, rifiniti nei minimi particolari e sempre al passo con i tempi. Nel novero delle numerose partnership strette nel corso degli anni, spicca quella con la Marina Militare Italiana, da cui nasce il progetto Marina Militare Sportswear.

Il marchio, spinto dai valori di onore, passione, dedizione e spirito di abnegazione, realizza collezioni che traggono ispirazione dal mondo della Marina Militare. Capaci di esprimere forti emozioni tramandate da una tradizione di grande attualità, raccontano l’amore per il mare, per gli oceani e il rispetto per la natura.

I clienti che decidono di scegliere i capi del brand, del resto, possono contare su prodotti unici e di qualità, curati nei minimi dettagli. Prerogative che soltanto un’azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore sa garantire. A ciò si unisce la dedizione verso il mondo della sostenibilità ambientale, con tanti indumenti eco-friendly, realizzati in materiali riciclati e in fibra organica.

Per ciò che riguarda le collezioni, accessibili in pochi istanti sul sito ufficiale www.marinamilitare-sportswear.com, s’incontrano proposte dedicate ad un pubblico trasversale. L’obiettivo è quello di offrire un look impeccabile per ogni occasione, dal leisure all’elegante, sempre mantenendo comfort e identità.

Dalla maglia militare alle felpe, passando per giacche e cardigan. I capi sono impreziositi da fregi, insegne e scudetti originali, garanzia assoluta di autenticità ed esclusività. Declinati nei vari mondi del fashion, sono concepiti per rispondere in modo preciso a qualunque gusto ed esigenza.

Il team dell’assistenza di Marina Militare Sportswear, composto da professionisti e appassionati, è sempre pronto a fornire una risposta puntuale alle diverse richieste degli utenti. È raggiungibile tramite linea telefonica fissa (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:00 alle 17:00), WhatsApp, indirizzo e-mail, form di contatto e chat online.

Le spedizioni sono totalmente sicure e possono essere effettuate in tutto il mondo. In Italia si realizzano entro 48 ore e i prodotti sono recapitati da corriere espresso. I costi di consegna, inoltre, si azzerano per importi superiori a 80 euro. Anche le modalità di transazione implementate, PayPal, carta di credito e rateizzazione con Scalapay, pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo.

Alle promozioni periodiche che regolarmente scandiscono il calendario dell’e-commerce, infine, si uniscono le Gift Card Marina Militare Sportswear. Disponibili sia in versione classica che digitale, consentono di premiare sé stessi o fare un regalo, in modo semplice e rapido.

