Le 10 app per modificare foto su iOS e Android nel 2025

Se state cercando un'app di fotoritocco per regolare l'esposizione, applicare effetti o creare contenuti ottimizzati per i social media, sicuramente sceglierete un'ottima opzione tra le app descritte di seguito.

In effetti, l'AI è diventata parte integrante di molte applicazioni. La tecnologia viene utilizzata per il fotoritocco automatico, la rimozione dello sfondo, la sostituzione del cielo, la selezione di oggetti intelligenti e molte altre attività. Inoltre, le app moderne supportano l'elaborazione delle foto in batch e contengono filtri ed effetti in tempo reale che semplificano la vita di molti Insta influencer, blogger e creatori di contenuti.

L'editing delle immagini utilizzando telefoni e tablet piuttosto che computer portatili sta diventando sempre più popolare. Per questo motivo, le persone sono alla ricerca delle migliori app di fotoritocco (meglio se gratuite) che possano essere un'alternativa completa a programmi complicati e dispendiosi in termini di risorse come Photoshop per computer. Attualmente, molti strumenti mobili offrono interfacce intuitive, funzioni AI e miglioramenti rapidi.

Fix The Photo Body Editor & Tune è una potente applicazione di modificare foto con molte pratiche funzioni automatiche. Combina i migliori aspetti dell'elaborazione fotografica basata sull'intelligenza artificiale e dell'editing manuale per fornire agli utenti risultati di alta qualità e modifiche naturali. Durante l'utilizzo, si ha accesso a un team di abili editor che si prenderanno cura delle foto.

Oltre agli strumenti di base, ci sono le Curve per regolare con precisione la luminosità e il Contrasto tonale per aumentare selettivamente i dettagli in diverse gamme tonali. Se siete alla ricerca di qualcosa di più creativo, potete sperimentare filtri come HDR Scape, Drama e Vintage. Ognuno di essi offre uno stile artistico distinto. Quando si modificano i ritratti, si può sfruttare Face Enhance per evidenziare gli occhi e levigare la pelle e Face Pose per regolare la postura. E soprattutto, Snapseed è gratuito.

Inoltre, è possibile aggiungere l'effetto Lens Blur allo sfondo delle immagini per dare loro un aspetto sognante. Lo strumento Prospettiva è un altro vantaggio. Utilizzatelo per correggere la geometria delle vostre immagini in un batter d'occhio.

Se siete alla ricerca di un editor di foto potente ma facile da usare, Snapseed è la soluzione che fa per voi. Dispone di un'ampia gamma di strumenti che possono essere utilizzati per apportare piccole modifiche alle foto. Ad esempio, è possibile modificare l'esposizione o il bilanciamento del colore.

Con Photoshop Express è possibile ritoccare in modo semplice e veloce ritratti e selfie, trasformando momenti ordinari in capolavori da condividere. Inoltre, è possibile creare splendidi collage di foto. Basta scegliere tra i layout di griglia predefiniti e personalizzare il design. Photoshop Express funziona su iPhone e Android. È possibile modificare le foto aggiungendo testo, timbri divertenti o persino filigrane personalizzate. Inoltre, sono disponibili filtri per la fotocamera per rendere le foto ancora più interessanti.

Photoshop Express può essere la migliore applicazione per modificare le foto per chi desidera uno strumento intuitivo. Contiene funzioni per perfezionare le foto, correggere gli occhi rossi, ridurre la foschia, applicare filtri eleganti e altro ancora. In effetti, ci vogliono alcuni secondi per ritagliare le immagini, regolare le prospettive e rimuovere le imperfezioni.

Se avete bisogno di ingrandire un'immagine, utilizzate lo strumento AI Expand. Inoltre, ci sono oltre 60 milioni di adesivi che si possono usare per decorare le foto. L'applicazione è gratuita, ma è possibile pagare 12 € al mese per sbloccare tutte le funzionalità avanzate.

Picsart è una delle migliori app di fotoritocco AI per correggere le foto a bassa risoluzione grazie allo strumento AI Enhancer. C'è anche la funzione AI Replace per scambiare i volti, cambiare il colore dei capelli o migliorare i selfie. Inoltre, Picsart può essere utilizzata come app di base per la rimozione delle imperfezioni . Una delle funzioni più interessanti è l'AI Image Generator. È possibile digitare alcune parole e il programma le trasformerà in un'immagine o in una GIF.

Uno dei punti di forza di Picsart è l'enorme collezione di modelli. Inoltre, è possibile personalizzarli. Non importa se avete bisogno di un biglietto da visita, di un logo per il vostro marchio o di un post per Instagram, potete facilmente modificare i modelli in base alle vostre intenzioni. Un'altra funzione interessante è il Background Remover. Utilizza l'intelligenza artificiale per cambiare lo sfondo e creare foto che coincidono pienamente con la vostra visione.

Adobe Lightroom dispone dello strumento Pennello curativo, ottimo per rimuovere oggetti di sfondo o imperfezioni dalle foto. Sono inoltre disponibili oltre 150 preset gratuiti e premium progettati in modo professionale. Grazie all'integrazione con Adobe Creative Cloud, le modifiche sono sempre a portata di mano, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Lightroom offre una versione gratuita e una a pagamento a 4,99 € al mese.

Adobe Lightroom è considerata da molti la migliore applicazione mobile per l'modificare foto del famoso marchio Adobe, grazie alla combinazione di funzioni tradizionali con funzionalità AI all'avanguardia. Sono disponibili regolazioni di base come l'esposizione, il contrasto e il bilanciamento del bianco, oltre a strumenti avanzati come le curve, la divisione dei toni, la gradazione del colore, le texture, la sfocatura e la vignettatura.

Piattaforme: Android, iOS

Si può iniziare con le modifiche di base, come la regolazione del contrasto e della saturazione. Quindi, utilizzare funzioni più avanzate come Ritaglio e Skewing per perfezionare il layout e raddrizzare le linee. Se si desidera un risultato più morbido e raffinato, si può utilizzare lo strumento Dissolvenza. Inoltre, è possibile salvare le modifiche preferite come Ricette per replicare rapidamente il proprio stile in tutte le immagini.

Con un'iscrizione a VSCO, potete accedere a oltre 200 filtri predefiniti che riproducono le pellicole classiche di Kodak, Fuji e Agfa. Create collage tematici combinando immagini e video nel modo che preferite. Ci sono spazi speciali VSCO dove gli utenti possono presentare collezioni condivise o individuali, ricevere critiche costruttive e trarre ispirazione dagli altri. L'applicazione è disponibile gratuitamente per 7 giorni come prova. Una volta scaduta, è possibile abbonarsi per un anno a 34,99 €.