Latuta: oltre 90 anni di eccellenza nell’abbigliamento professionale per ogni settore

Latuta, storica azienda italiana con oltre novant’anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento professionale, si distingue per l’offerta di soluzioni di alta qualità destinate a professionisti di molteplici settori, come quello sanitario, l’edilizia e la ristorazione.

Il percorso dell’azienda è caratterizzato da una continua evoluzione, mantenendo un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione per rispondere alle crescenti esigenze del mercato.

Giunta oggi alla terza generazione, Latuta ha saputo coniugare l’artigianalità che l’ha resa nota con l’adozione delle più moderne tecnologie, offrendo articoli progettati con attenzione ai dettagli e garantendo massima funzionalità e comfort per ogni esigenza lavorativa.

Oltre al negozio fisico di 500 metri quadri, l’azienda si avvale di una piattaforma e-commerce all’avanguardia, accessibile all’indirizzo Latuta.com, che propone un catalogo di oltre 1.000 articoli, corredati da descrizioni esaustive e immagini ad alta risoluzione per garantire una navigazione intuitiva.

Un’offerta che risponde alle esigenze di tutti i professionisti

Latuta dispone di una gamma di prodotti altamente diversificata per i professionisti della sanità, con camici, casacche e pantaloni realizzati in tessuti traspiranti e di facile manutenzione, ideali per medici, infermieri e dentisti. Inoltre, sono disponibili accessori quali calzature ergonomiche, mascherine e occhiali da laboratorio, pensati per garantire il massimo comfort e la sicurezza sul lavoro.

Per il settore edilizio e industriale, l’offerta comprende indumenti resistenti e durevoli, tra cui giacche termiche, pantaloni e giubbotti ad alta visibilità, progettati per proteggere i lavoratori da condizioni climatiche avverse o ambienti pericolosi. Calzature antinfortunistiche, stivali e accessori completano questa gamma, rispondendo alle necessità di operai, carpentieri e muratori.

Per il panorama della ristorazione, invece, Latuta fornisce indumenti pensati per garantire funzionalità e protezione, tra cui giacche da cuoco , pantaloni e grembiuli che agevolano il movimento. La linea Chef & Horeca include anche calzature antiscivolo, offrendo protezione e massima libertà di movimento a chi lavora in cucina e in sala.

Innovazione e personalizzazione per distinguersi

Uno dei principali punti di forza di Latuta è la possibilità di personalizzare i capi attraverso ricami e serigrafie, un’opzione particolarmente apprezzata dalle aziende che desiderano rafforzare la propria identità visiva attraverso l’abbigliamento del personale. Tale servizio è disponibile per ordini di qualsiasi dimensione e si adatta alle esigenze di imprese di ogni settore.

La piattaforma e-commerce di Latuta garantisce un’esperienza di acquisto semplice e immediata. Grazie a sconti quantità, disponibili anche per taglie e colori assortiti, le imprese possono ottimizzare i costi senza sacrificare la qualità.

Le spedizioni, rapide e gratuite per ordini superiori a 120 euro, assicurano una consegna efficiente, mentre le transazioni online sono protette da avanzati sistemi di crittografia per garantire la massima sicurezza dei dati sensibili degli utenti.

Un team dedicato alla soddisfazione del cliente

Latuta, infine, pone grande attenzione alla soddisfazione della clientela, offrendo un servizio di assistenza competente e sempre disponibile. Il team di esperti, raggiungibile tramite telefono, e-mail o chat online, è pronto a fornire consulenze personalizzate e preventivi su misura per qualsiasi esigenza.