LAGO, cucine di design che impreziosiscono ogni ambiente con eleganza e versatilità

Attiva nel settore dell’interior design dal 1976, LAGO è un’azienda italiana che dà forma a raffinate soluzioni d’arredo, che si distinguono per l’inconfondibile stile “Made in Italy”. La collezione annovera un’ampia selezione di mobili di elevata qualità, caratterizzati da un innovativo design modulare e personalizzabile. I prodotti, concepiti per durare a lungo negli anni, sono appositamente progettati per integrarsi armoniosamente in ogni area dell’abitazione, ma anche in contesti destinati alla collettività, come hotel, negozi e ristoranti.

Le soluzioni d’arredo che figurano nella collezione firmata LAGO sono pensate per rispondere alle esigenze degli spazi e delle persone che, ogni giorno, li vivono. Fra i prodotti più apprezzati dal pubblico, in particolare, spiccano le cucine di design , arredi capaci di dare forma ad un ambiente in cui tradizione e modernità coesistono in perfetta armonia.

Le cucine di design realizzate dall’azienda italiana sono costruite attorno alle persone che le vivono e sono pensate per resistere a lungo nel tempo. Questi prodotti, che rappresentano il perfetto connubio di eleganza, innovazione e funzionalità, sono in grado di adattarsi con successo e armonia a qualunque stile d’arredo.

Disponibili in versione sospesa, appoggiata a terra, lineari o con penisola, le cucine di design LAGO sono pensate per dare vita a soluzioni su misura, creando un ambiente che rispecchi le preferenze e lo stile di ciascuno. Uno dei punti di forza di questi prodotti è la modularità, poiché consente una personalizzazione totale in termini di dimensioni, finiture e combinazioni cromatiche.

I materiali impiegati per la realizzazione delle cucine garantiscono durabilità nel tempo e massima resistenza. L'attenzione al dettaglio, inoltre, si riflette nelle soluzioni innovative che caratterizzano ogni arredo, come la maniglia Flapp o l’anta tech. A ciò si uniscono accessori e attrezzature interne, per organizzare lo spazio in modo funzionale e supportare ogni operazione quotidiana in cucina.

Il mondo delle cucine LAGO combina design innovativo, funzionalità e massima personalizzazione, per permettere ad ogni cliente di creare ambienti unici, accoglienti e a misura di ogni necessità. Ogni modello che figura nella collezione è pensato per ottimizzare gli spazi e offrire la massima versatilità, senza rinunciare allo stile e all'eleganza.

Le cucine con isola LAGO, ad esempio, sono il simbolo della convivialità moderna. Caratterizzati da ampie superfici e da un design modulare, questi arredi diventano il vero e proprio fulcro dell'abitazione. Le cucine con penisola, d'altra parte, combinano praticità ed eleganza, delineando l’ambiente con creatività. Ideali per chi desidera una soluzione che separi la cucina dal living, questi prodotti ottimizzano gli spazi e invitano alla socializzazione e alla convivialità.

Il modulo 36e8 costituisce un’ulteriore caratteristica che distingue le cucine di design LAGO, introducendo un concetto innovativo. Questo modulo unico, di forma quadrata, sostituisce infatti il tradizionale modulo rettangolare, assicurando una libertà espressiva e compositiva senza eguali. Con il modulo 36e8, l’azienda italiana ha ridefinito gli standard del design in cucina, consentendo una personalizzazione completa dello spazio.

Le soluzioni d’arredo realizzate da LAGO, dunque, sono concepite per durare a lungo negli anni e per integrarsi armoniosamente in ogni ambiente. L’azienda può contare su un team formato da manager altamente qualificati e oltre 200 collaboratori. È presente, infine, in più di 20 Paesi nel mondo, grazie ad una rete di oltre 400 negozi selezionati.