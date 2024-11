La Sala del Centenario (dopo il 1945 Sala del Popolo) è la più antica sala di spettacolo e sport del nostro Paese

Costruita nel 1913 sotto la direzione di Max Berg, la sala espressionista si trova nella parte orientale di Breslavia, sulla Wielka Wyspa. Oltre all'edificio in sé, l'insieme architettonico comprende il Padiglione delle Quattro Cupole, dove oggi si trova una sede del Museo Nazionale di Breslavia, il Pergolato, che circonda un bacino artificiale con Fontane Multimediali, o la Guglia - un monumento eretto in occasione dell'Esposizione dei Territori Riconquistati nel 1948.

Intorno al sito si trovano anche molti luoghi per altre attività nella città stessa. Il Giardino Giapponese o lo ZOO con il maggior numero di specie in Polonia sono sicuramente luoghi che non solo renderanno più piacevole il tempo trascorso qui per i visitatori, ma mostreranno anche la diversità delle attrazioni della capitale della Bassa Slesia.

Come si legge sul sito web della Hall: “Già nelle intenzioni del suo architetto Maks Berg, la Centennial Hall doveva essere un edificio principalmente funzionale e multifunzionale. Berg concepì la sua 'cattedrale della democrazia' come un luogo per tutti gli eventi e gli incontri importanti della comunità, compresi quelli sportivi. E sebbene la Centennial Hall non sia mai stata un'arena tipicamente sportiva, lo sport vi è stato ospitato quasi fin dall'inizio. Fino alla Seconda Guerra Mondiale si trattava soprattutto di pugilato e ciclismo”.

Negli anni '60, la Centennial Hall ospitò per la prima volta la pallacanestro. Prima vennero a Wrocław gli Harlem Globetrotters, una squadra che combinava la pallacanestro con esibizioni spettacolari. Già nel 1963, Wrocław ha ospitato i Campionati europei, dove la nazionale polacca ha vinto l'argento. Poi, nel 1991, il WKS Śląsk Wrocław, nel Campionato Europeo per Club (l'attuale Eurolega), giocò la sua prima partita nella Centennial Hall, soccombendo all'allora titolato Aris Salonicco 74:75.

Nel 2023, il regista Francis Lawrence ha scelto la Centennial Hall come arena per il suo film “I Doni della Morte: La Ballata dei Canterini e dei Serpenti”, adattamento del libro cult di Suzanne Collins “La Ballata dei Canterini e dei Serpenti”.

Il sito è aperto al pubblico tutti i giorni. C'è anche un Centro visitatori, dove i visitatori possono, tra l'altro, conoscere la storia dell'intero complesso e, grazie agli occhiali VR, muoversi sotto la cupola e negli angoli della sala.