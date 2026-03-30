La formazione dei docenti: percorsi, punteggi e opportunità di carriera nel sistema scolastico italiano

Nel sistema scolastico italiano contemporaneo la carriera di un docente si articola in un percorso complesso basato su una solida preparazione teorico-pratica e su una costanza nell’aggiornamento e nella specializzazione della formazione. Il sistema di reclutamento dei docenti attribuendo un ruolo rilevante ai titoli culturali e professionali rende necessario un investimento costante nella propria crescita.

Accanto alla formazione iniziale, indispensabile per l’accesso alla professione, assume quindi sempre maggiore importanza la formazione in servizio. Quest’ultima si concretizza attraverso una vasta gamma di percorsi, corsi docenti quali: corsi universitari (come master, corsi di perfezionamento, specializzazioni, abilitazioni) e percorsi non universitari (come certificazioni informatiche e linguistiche). Tali titoli non solo arricchiscono il bagaglio di competenze del docente, ma incidono direttamente sul punteggio nelle graduatorie di riferimento, determinando opportunità lavorative e prospettive di carriera.

Di seguito una rassegna dei principali corsi, delle loro caratteristiche e dell’utilità ai fini dell’insegnamento.

1. I percorsi formativi universitari

1.1 Corsi abilitanti all’insegnamento

I corsi abilitanti costituiscono uno dei fondamentali passi per la carriera di un docente. Essi permettono di ottenere l’abilitazione all’insegnamento, requisito essenziale per accedere ai concorsi e alle graduatorie di prima fascia.

Negli ultimi anni, il sistema di formazione iniziale è stato riformato introducendo percorsi universitari strutturati (da 60 e 30 CFU), che combinano:

● formazione teorica

● tirocinio diretto e indiretto

● competenze pedagogiche e didattiche

L’abilitazione ha un valore intrinseco per la carriera di un docente in quanto consente l’inserimento nelle graduatorie di I fascia per le supplenze aumentando le probabilità di ottenere incarichi ed essendo un requisito per la loro stabilizzazione.

1.2 Specializzazione sul sostegno

La specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità è uno dei percorsi più strategici ai fini dell’insegnamento. Si tratta di un corso universitario selettivo che forma docenti altamente qualificati nel campo dell’inclusione scolastica.

Il principale vantaggio del conseguimento della specializzazione è l’accesso alle graduatorie di I grado dedicate con conseguente attribuzione di un punteggio e una maggiore continuità lavorativa grazie all’elevata richiesta di docenti specializzati e priorità nelle nomine su posti di sostegno.

1.3 Master universitari

I master universitari sono percorsi di alta formazione annuali (60 CFU) o biennali (120 CFU), finalizzati all’approfondimento di specifiche competenze quali:

● didattica inclusiva

● innovazione metodologica

● tecnologie per la didattica

● gestione della classe

I master consentono di coniugare aggiornamento professionale e incremento del punteggio con l’attribuzione generalmente di 1 punto per ogni master nelle graduatorie di riferimento (siano GPS, graduatorie interne d’istituto, mobilità), cumulabili entro limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

1.4 Corsi di perfezionamento

I corsi di perfezionamento rappresentano un’alternativa ai master, con una struttura simile ma spesso più focalizzata su competenze operative. Le caratteristiche principali sono la durata annuale (1500 ore, 60 CFU), contenuti pratici e specifici e l’attribuzione di 1 punto nelle graduatorie di riferimento (cumulabili con altri titoli nei limiti delle previsioni normative vigenti in materia)

Nell’ambito dei corsi di perfezionamento una menzione particolare va fatta per il corso CLIL (Content and Language Integrated Learning) che consente di insegnare discipline non linguistiche in lingua straniera. La specificità del corso clil è il valore in termini di punteggio:

● 1 punto se conseguito singolarmente

● fino a 3 punti se abbinato a certificazione linguistica di almeno livello B2

Il binomio Clil + certificazione linguistica è particolarmente rilevante in termini di punteggio per le GPS.

2. Le certificazioni non universitarie

2.1 Certificazioni informatiche

Le competenze digitali sono diventate fondamentali nella didattica moderna. Le certificazioni informatiche attestano la capacità di utilizzare strumenti tecnologici e metodologie innovative.

Con la nuova ordinanza relativa alle GPS 2026-28 pubblicata dal Ministero sono stati introdotti criteri più stringenti di valutazione e aumentato da 2 a 4 il punteggio massimo di valutazione per le certificazioni informatiche. Nello specifico per il nuovo aggiornamento GPS 2026-2028, sono valutabili esclusivamente le certificazioni che rispettano entrambi i seguenti requisiti:

● Rilasciate da enti accreditati da ACCREDIA;

● Conformi ai framework europei: DigComp 2.2 (Competenze digitali per i cittadini), oppure DigCompEdu (Competenze digitali per i docenti).

Tra queste certificazioni CertiCod Full (valutata 1 punto nelle GPS) e CertiCod Edu (valutata 2 punti nelle GPS), spesso scelte per incrementare rapidamente il punteggio.

2.2 Certificazioni linguistiche

Le certificazioni linguistiche rappresentano uno dei titoli più rilevanti in termini di punteggio, in termini pratici di seguito livelli e punteggi:

● B2 → 3 punti

● C1 → 4 punti

● C2 → 6 punti

Se associate al CLIL, possono portare a un incremento significativo del punteggio complessivo sommando 3 punti.

3. Il sistema di punteggio nelle graduatorie docenti

Il reclutamento dei docenti si basa sostanzialmente sulle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che costituiscono lo strumento principale per l’assegnazione delle supplenze. In GPS il punteggio è determinato da:

● titolo di studio

● servizio prestato

● titoli culturali e professionali

Di seguito uno schema riassuntivo a titolo esemplificativo:

- Abilitazione: accesso 1 fascia con attribuzione di punteggio

- Specializzazione su sostegno: accesso 1 fascia con attribuzione di punteggio

- Master: 1 punto

- Corsi di perfezionamento: 1 punto

- Certificazioni informatiche: 1 punto framework 2.2, 2 punti framework EDU

- Certificazioni linguistiche: fino a 6 punti

- Clil: fino a 3 punti

Una pianificazione strategica dei titoli consente di migliorare significativamente la propria posizione. Per ottimizzare il proprio percorso è importante:

● scegliere corsi riconosciuti

● valutare il rapporto costo/punteggio

● puntare su competenze realmente utili

4. L’evoluzione della formazione online

Negli ultimi anni, la modalità online ha assunto un ruolo centrale nel panorama formativo, grazie alle sue peculiarità. La formazione online include:

● Corsi e-learning asincroni, accessibili in qualsiasi momento.

● Webinar e lezioni in diretta, con possibilità di interazione con docenti e tutor.

● Piattaforme dedicate, con materiali didattici, forum di discussione e test di autovalutazione.

I principali vantaggi della formazione online sono:

● Flessibilità: i docenti possono seguire i corsi secondo i propri ritmi, adattandoli agli impegni professionali e personali.

● Accessibilità: possibilità di partecipare senza necessità di spostamenti, riducendo costi e tempi di viaggio.

● Ampia scelta: possibilità di selezionare corsi di vari enti e provider riconosciuti, anche a livello internazionale.

● Aggiornamento continuo: facilità di accesso a contenuti aggiornati e nuovi corsi, spesso disponibili on-demand.

● Personalizzazione: possibilità di personalizzare il percorso formativo in base alle proprie esigenze di sviluppo professionale.

Per essere riconosciuti ai fini della carriera, i corsi online devono rispettare i requisiti di riconoscimento ufficiale. È importante verificare che siano erogati da enti riconosciuti dal Ministero (esempio Università telematiche come eCampus) quindi che rilasciano attestati validi ai fini del punteggio nelle graduatorie.

5. Conclusione

La formazione rappresenta un elemento chiave per la crescita professionale dei docenti. I corsi universitari e le certificazioni non universitarie consentono non solo di acquisire competenze fondamentali, ma anche di migliorare il proprio posizionamento nelle graduatorie di riferimento e accedere a nuove opportunità di carriera.

L’introduzione della formazione online ha reso questi percorsi più accessibili e flessibili, favorendo una partecipazione più ampia e una maggiore diffusione delle competenze.

In un sistema scolastico sempre più competitivo e in evoluzione, investire nella propria formazione è una scelta strategica indispensabile per garantire stabilità lavorativa, crescita professionale e qualità dell’insegnamento.