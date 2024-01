La fibra FTTH: una tecnologia Internet più veloce e affidabile

La fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) è una tecnologia di accesso a Internet che utilizza la fibra ottica per collegare direttamente la centrale telefonica alla casa o all'azienda dell'utente e offre una serie di vantaggi rispetto alle tecnologie tradizionali.

Caratteristiche e vantaggi della fibra ottica FTTH

La tecnologia della fibra ottica FTTH si basa su un insieme di sottilissimi filamenti, con dimensioni inferiori a 1 mm, che comprendono un nucleo di vetro o plastica che funge da conduttore per i dati, veicolati sotto forma di impulsi luminosi. Un rivestimento protettivo garantisce la sicurezza degli impulsi luminosi da interferenze esterne.

La caratteristica distintiva di questi fili risiede nella loro capacità di trasportare una quantità notevole di informazioni in un breve lasso di tempo. Inoltre, la leggerezza e la flessibilità di tali filamenti li differenziano dai tradizionali cavi in rame utilizzati nelle connessioni ****, conferendo loro un'immunità ai disturbi elettrici e una resistenza alle condizioni atmosferiche avverse. La fibra ottica FTTH offre una serie di caratteristiche che la rendono più veloce e affidabile:

 Velocità di trasmissione dati elevate;

 Latenza bassa: la rende la scelta ideale per applicazioni che richiedono una risposta immediata;

 Maggiore affidabilità: la fibra ottica FTTH è meno suscettibile alle interferenze.

La velocità della fibra ottica FTTH

Una delle caratteristiche migliori della FTTH è la velocità di trasmissione dati. La FTTH offre velocità che possono superare i gigabit al secondo. Quindi download e upload dati avvengono a una velocità impareggiabile.

La FTTH offre velocità incredibili in modo costante e simmetrico, la velocità di upload è pari a quella di download. Un vantaggio per chiunque utilizzi servizi che richiedono un upload rapido, trasformando radicalmente l'esperienza online.

Come si misura la velocità della fibra

La velocità della connessione FTTH si quantifica in gigabit al secondo (Gbps). Per dare un'idea, una connessione FTTH da ****s consente di scaricare un file di 1 gigabyte in 8 secondi. Per verificare la disponibilità di questa connessione nella tua zona, puoi affidarti a strumenti di confronto tariffe, come Selectra Italia, servizio gratuito che ti permette di esplorare la copertura della fibra ottica al tuo indirizzo e confrontare le migliori offerte in fibra ottica.

Differenza tra fibra ottica FTTH e fibra ottica FTTC