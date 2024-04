L’evoluzione nella stampa 3D: l’ampliamento record del parco macchine di Weerg

Weerg, azienda nota per la sua eccellenza nella produzione additiva e specializzata in stampa 3D, annuncia un significativo ampliamento del proprio parco macchine. In particolare, consolida la sua posizione di primato per numero di stampanti HP Multi Jet Fusion 5600.

Si tratta di un traguardo che riafferma il suo obiettivo principale di fornire servizi di 3D print online all'avanguardia, offrendo ai clienti soluzioni rapide e soddisfacenti a livello di costi e qualità.

Il recente aggiornamento tecnologico non solo aumenta la capacità produttiva di Weerg del 30%, ma migliora significativamente anche la precisione e l'uniformità delle finiture dei componenti prodotti.

Prodotti finiti più precisi e dettagliati e consegne più rapide

Le stampanti HP Multi Jet Fusion 5600, conosciute proprio per la loro efficienza e precisione, danno l’opportunità all’azienda situata a Scorzè, in provincia di Venezia, di gestire al meglio volumi di produzione elevati, mantenendo la promessa di consegne rapide. Infatti, gli ordini sono pronti per la spedizione in sole 48 ore dall’elaborazione.

Matteo Rigamonti, presidente e fondatore di Weerg, sottolinea l'importanza della novità appena presentata. La scelta di investire nelle stampanti HP Multi Jet Fusion 5600 riflette il suo impegno, e quello del suo team, per ottimizzare i processi di produzione e rimanere al passo con i tempi.

La volontà è quella di seguire le tendenze del mercato e anticipare i competitor e le esigenze più complesse della clientela, così da proporre servizi innovativi e realizzare prodotti di qualità eccellente, con una particolare attenzione ai dettagli.

La gestione ottimizzata della termocamera e del roller, ad esempio, comporta una migliore uniformità del materiale. Di conseguenza, i prodotti finiti sono caratterizzati da una resistenza meccanica superiore, migliorata dell'8%.

Attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale grazie a pratiche sostenibili

Nell’adozione della nuova tecnologia è evidente la volontà di avvicinarsi a pratiche sostenibili, riducendo gli sprechi di materiale e minimizzando l'impatto ambientale.

L'introduzione di tecnologie avanzate è, quindi, parte integrante della strategia di Weerg, che sceglie di evolvere continuamente la sua offerta. Tutto ciò rafforza la fiducia dei clienti in Weerg come fornitore di soluzioni di stampa 3D di alto livello.

Per avere ulteriori informazioni sui servizi offerti dall’azienda e per rimanere aggiornati sulle novità, visitare il sito web ufficiale www.weerg.com.