L’aeroporto di Bologna diventa un portale d’accesso al mondo, grazie ai voli low cost

Benché la città di Bologna non possa essere paragonata alle grandi metropoli italiane come Milano o Roma, il suo air terminal, l'Aeroporto Guglielmo Marconi (BLQ), offre numerose alternative di volo che rendono più agevole l'arrivo e la partenza da questa storica città. È possibile infatti godere della facilità di viaggio offerta dalle compagnie aeree low-cost. Questa è una forma di trasporto aereo con prezzi più accessibili rispetto ai tradizionali voli commerciali. Inoltre, le dimensioni e la versatilità di questi aerei consentono di raggiungere le destinazioni più varie e insolite, poiché hanno il vantaggio di atterrare in aeroporti di provincia, dove gli aerei più grandi non possono arrivare. È questo il caso di Easyjet, una compagnia aerea low-cost con sede a Londra e rappresentanza italiana all'aeroporto di Milano Malpensa.

Easyjet: un'alternativa low-cost all'aeroporto di Bologna

L'aeroporto di Bologna ha degli ottimi collegamenti con le più importanti città europee e non solo; in questo contesto, Easyjet offre una chiara strategia per i viaggiatori: prezzi bassi e rotte frequenti. Tra queste, le più popolari sono Barcellona, Londra, Parigi, Berlino o Amsterdam. Gli itinerari possono variare a seconda della stagione o della domanda degli utenti, ma la compagnia garantisce almeno un paio di voli giornalieri verso le destinazioni più richieste.Naturalmente, nessuna compagnia aerea è immune da eventi che possono causare dei ritardi o delle cancellazioni dei voli. Per questo motivo, Easyjet dispone di un programma di emergenza in caso di tali eventualità. Nelle situazioni di questo tipo, è essenziale sapere come procedere per evitare inutili stress. Pertanto, abbiamo raccolto per i nostri lettori alcuni suggerimenti su come affrontare questi inconvenienti.

Cosa fare se il volo è in ritardo o viene cancellato

Queste situazioni possono verificarsi in qualsiasi momento e su qualsiasi compagnia aerea. Ecco cosa consigliamo:

● Mantenere la calma. Ritardi e cancellazioni possono essere frustranti, ma è importante gestire con calma la situazione per prendere buone decisioni.

● Controllare le informazioni disponibili. Verificare lo stato del volo sugli schermi informativi se si è in aeroporto o sul sito web della compagnia aerea.

● Contattare la compagnia aerea. In caso di cancellazione del volo o di ritardo, è meglio contattare gli uffici del servizio clienti, perché è possibile ottenere un volo alternativo o un rimborso, a seconda della causa del problema.

● Conoscere i propri diritti. Secondo le leggi dell'Unione Europea, esistono specifici diritti in caso di problemi con i viaggi aerei.

● Conservate le ricevute. È buona norma conservare tutte le ricevute e la documentazione relativa a qualsiasi spesa aggiuntiva che possa essere stata sostenuta a causa della cancellazione o del ritardo del volo, come ad esempio l'alloggio o i pasti.

Ritardi dei voli

In caso di ritardo del volo, Easyjet, come tutte le compagnie aeree europee, è soggetta al Regolamento (CE) 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri.

● Ritardi superiori alle 2 ore. In questo caso, l'utente ha il diritto di ottenere cibo e bevande, nonché l'uso gratuito del WiFi o del servizio telefonico.

● Ritardi superiori a 5 ore. In questo caso, l'utente ha diritto al rimborso completo del biglietto o a un volo alternativo in una data successiva.

Cancellazione

Le cancellazioni possono essere frustranti, ma per fortuna le normative europee coprono anche questa eventualità.

● Riprogrammazione o rimborso. In caso di cancellazione, Easyjet offre la possibilità di ricollocare l'utente su un altro volo o di rimborsare interamente il biglietto. Inoltre, se la cancellazione viene notificata con meno di 14 giorni di anticipo, l'utente può avere diritto a un'ulteriore compensazione finanziaria, a seconda delle circostanze della cancellazione.

● Vitto e alloggio. Se la cancellazione del volo richiede un pernottamento nella città di origine o di destinazione, Easyjet deve coprire anche i costi di vitto e alloggio, nonché il trasporto tra l'aeroporto e l'hotel e viceversa.

Circostanze attenuanti

Per quanto Easyjet e altre compagnie aeree, grandi e piccole, dispongano di sistemi di risarcimento per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei clienti, vi sono alcuni casi in cui “circostanze straordinarie” possono limitare in qualche modo la responsabilità legale nei confronti dell'utente. Queste “circostanze” includono casi di maltempo estremo, scioperi o circostanze di disordini politici o economici che potrebbero mettere a rischio la sicurezza aerea. In ogni caso, il suddetto regolamento riporta in dettaglio tutte le circostanze che potrebbero ostacolare i normali programmi di volo. Si può così valutare con precisione e tempestività se un determinato ritardo o una cancellazione siano effettivamente imputabili al vettore aereo.

Conclusioni

Non c'è dubbio che i voli a basso costo, come quelli forniti da Easyjet, rappresentino una grande opportunità per viaggiare verso destinazioni che non possono essere coperte direttamente dalle grandi compagnie aeree. Tuttavia, è importante essere preparati a fronteggiare eventuali inconvenienti come i ritardi o le cancellazioni. Con le giuste informazioni e un atteggiamento positivo, queste sfide possono essere gestite in modo efficace e garantire che il viaggio sia il più piacevole possibile.