Imprevisti in strada: cosa tenere in auto per ogni evenienza

Ogni automobilista sa che in strada potrebbero accadere degli imprevisti in ogni momento. Ad esempio la propria macchina potrebbe guastarsi, o uno pneumatico si potrebbe bucare. In tutte queste situazioni la prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico e mantenere la lucidità. Oltre a ciò è importante avere a portata di mano tutto ciò che potrebbe servire sia per affrontare l’imprevisto in totale sicurezza, sia per risolvere eventualmente il problema. Se la situazione non può essere sistemata potrebbe essere il caso di attivare il prima possibile un servizio di soccorso stradale a Rimini , così da avere tutta l’assistenza necessaria.

Accessori per la sicurezza

Restare fermi con l’auto in mezzo alla strada può rappresentare un grande pericolo per tutte le persone all’interno del mezzo. Per prima cosa bisognerebbe cercare di togliersi dalla strada, ma ciò non sempre è possibile. La vettura potrebbe avere un guasto talmente grave da impedire di proseguire fino al primo spazio libero disponibile. Per questo esistono degli specifici accessori, che dovreste avere nella vostra macchina, per ridurre i potenziali rischi.

Il primo è senza alcun dubbio il triangolo, che si posiziona sulla strada e serve a indicare agli altri automobilisti di fare attenzione. Il triangolo è progettato per essere ben visibile anche di notte e in condizioni di scarsa luminosità.

Oltre al triangolo bisogna indossare gli appositi giubbotti catarifrangenti, che hanno degli elementi che riflettono la luce, anche quella dei fari, e ci rendono più facilmente riconoscibili anche al buio.

Kit di emergenza e ruota di scorta

Può capitare che uno pneumatico si buchi. Si tratta di uno degli imprevisti più diffusi. Un oggetto appuntito, come un chiodo, potrebbe riuscire a forare una delle gomme. In una situazione di questo tipo dovete raggiungere uno spazio dove sia consentito fermarsi, e avviare la riparazione o la sostituzione della ruota.

Per la riparazione ci sono dei kit di emergenza, molto facili da usare. Ricordate che dopo la riparazione non si deve viaggiare a velocità sostenute, ed è anche molto importante cambiare lo pneumatico appena possibile.

Se invece avete la ruota di scorta, o il ruotino, dovete prendere gli strumenti necessari per la sostituzione, a partire dal cric. Se non sapete come si cambia una ruota potete trovare tanti video e guide su internet.

Quando attivare i soccorsi

Un automobilista previdente dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di aver bisogno del soccorso stradale prima o poi, e confrontare tra di loro i vari servizi a cui si può fare riferimento. In questo modo, al momento di affrontare un imprevisto, si saprà già quale soccorso stradale attivare. Oggi esistono aziende che permettono di avviare la procedura del soccorso direttamente online, grazie a dei moderni e innovativi portali web.

Il carro attrezzi è la migliore soluzione quando si ha a che fare con un guasto o un problema che non può essere risolto sul posto. Ci sono diverse tipologie di carro attrezzi, che si possono usare per intervenire in specifiche situazioni. Con il carro attrezzi si può portare l’auto in un’officina o anche semplicemente di fronte alla propria abitazione.