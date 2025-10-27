Implantologia digitale e sorriso naturale: il dottor Roland Zhuka spiega la nuova chirurgia guidata

La tecnologia entra nel sorriso: come l’implantologia digitale sta rivoluzionando le cure dentali in Europa
Negli ultimi anni, l’odontoiatria ha vissuto una trasformazione profonda. La precisione, un tempo affidata solo all’esperienza manuale del medico, oggi viene potenziata da tecnologie digitali, scanner intraorali e software di pianificazione 3D.
È questa la nuova frontiera dell’implantologia guidata, un approccio che permette interventi più rapidi, sicuri e meno invasivi.
Ne abbiamo parlato con il dottor Roland Zhuka, dentista in Albania, fondatore della Dr. Roland Zhuka Dental Clinic, una delle strutture di riferimento per i pazienti italiani che scelgono l’Albania per cure dentali di alta qualità.