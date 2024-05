Il Vostro Certificato di Carichi Pendenti a Roma, Semplificato

Quando parliamo di “carichi pendenti”, intendiamo quei procedimenti penali ancora in sospeso per un individuo. Sono processi non ancora conclusi e il cui esito non è noto. Queste cause in sospeso vengono registrate in un documento dedicato, il certificato di carichi pendenti. Questo certificato però, riporta informazioni relative solo alla Procura da cui è richiesto.

Chi può richiedere un certificato di carichi pendenti?

Il certificato può essere ottenuto da chi ne è oggetto, da un incaricato di sua fiducia, dalle amministrazioni pubbliche, dai fornitori di servizi pubblici, e dall'autorità giudiziaria penale quando necessario per il proprio dovere. Anche l’avvocato dell’accusato può fare tale richiesta rispetto alla persona offesa o al testimone.



Ci sono anche situazioni specifiche in cui il processo di richiesta varia. Per esempio, la richiesta di un certificato per un minore under 16 deve essere presentata da chi ha la patria potestà. Inoltre, per i casi di interdizione, deve essere fatta dal tutore, che dovrà mostrare il decreto di nomina.

Perché scegliere Studio 3FV per il vostro certificato di carichi pendenti Roma?