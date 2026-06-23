Negli ultimi due anni il modo in cui gli utenti accedono alle informazioni online sta cambiando in modo profondo. Una porzione crescente di ricerche viene effettuata attraverso assistenti conversazionali — ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot — invece che attraverso i motori di ricerca tradizionali. Questo spostamento ha conseguenze importanti per chi si occupa di marketing digitale: il vecchio concetto di “posizionamento” sui risultati Google non basta più. Serve un nuovo modo di misurare e gestire la presenza di un brand nel mondo digitale.

Nasce così l’idea di un “ranking generativo”: una valutazione della visibilità di un brand non più solo nei risultati blu di un motore di ricerca, ma anche nelle risposte sintetizzate dalle AI. Quante volte il brand viene citato? In quali query? Con quale descrizione? Con quanta frequenza compare come prima opzione raccomandata? Sono domande che richiedono un approccio nuovo, strumenti nuovi e metodologie nuove.

Cosa misura un ranking generativo

A differenza del classico ranking sui motori di ricerca, dove la posizione del sito nelle SERP è osservabile direttamente, il ranking generativo si basa su misurazioni meno immediate. Le metriche principali includono la frequenza con cui un brand viene citato dalle principali AI generative in risposta a query rilevanti, la qualità delle descrizioni fornite, la presenza del brand come prima opzione raccomandata, la coerenza delle informazioni tra i diversi motori.

Una ricerca pubblicata da Princeton University sull’affidabilità dei modelli linguistici nelle query informative, evidenzia come i sistemi AI tendano a fornire risposte molto consistenti tra di loro su brand che hanno una presenza coerente su molteplici fonti autorevoli, mentre presentano discrepanze significative quando le informazioni sono frammentate o contraddittorie. Questa caratteristica fa sì che la qualità della presenza esterna del brand abbia un peso enorme nel ranking generativo finale.

Le componenti di una strategia di posizionamento sui motori AI

Costruire un buon ranking generativo richiede di lavorare in modo coordinato su quattro dimensioni. La prima è il sito proprietario: contenuti chiari, ben strutturati semanticamente, ricchi di dati verificabili e organizzati in modo da essere facilmente estraibili dai sistemi automatici. La seconda è la presenza esterna: menzioni in testate giornalistiche autorevoli, profili curati su directory di settore, partecipazione a iniziative che generano coverage qualificato.

La terza è la consistenza: la descrizione del brand deve essere coerente su tutte le fonti, perché eventuali contraddizioni confondono le AI e riducono la fiducia nei contenuti. La quarta è il monitoraggio continuo: i motori AI aggiornano le loro conoscenze nel tempo, e occorre verificare regolarmente come il brand viene rappresentato per intervenire tempestivamente sugli scostamenti. Realtà come 360Maker, che ha sviluppato una metodologia integrata per il posizionamento sui motori tradizionali e generativi, lavorano sistematicamente su tutti questi livelli, costruendo piani di azione che mettono insieme interventi tecnici, contenutistici e di relazioni esterne.

Le tattiche che funzionano

Esistono ormai pratiche consolidate per migliorare il ranking generativo di un brand. La prima è la produzione di contenuti scritti in forma “citabile”: affermazioni nette supportate da dati, definizioni chiare, esempi concreti. La seconda è l’uso sistematico di dati strutturati per rendere espliciti i significati delle informazioni. La terza è la costruzione di una reputazione attorno a entità ben definite — persone, prodotti, servizi — che le AI possano riconoscere come riferimenti stabili.

La quarta tattica è la diversificazione delle fonti di menzione: oltre alla stampa generalista, vale la pena puntare su pubblicazioni di settore, blog specializzati, profili professionali, partecipazione a podcast e webinar. La quinta è la cura della presenza geografica: per molte query con riferimento territoriale — “a Milano”, “in Lombardia”, “in Italia” — la rilevanza locale è un fattore di citazione importante.

Misurazione e reportistica

Per gestire seriamente il ranking generativo serve un sistema di misurazione strutturato. Le aziende più avanzate hanno costruito processi che includono test periodici sui principali motori AI, archiviazione delle risposte ottenute, analisi dei trend di citazione nel tempo. Questi dati alimentano report verso il management che permettono di valutare il ritorno degli investimenti in modo concreto. Non si tratta più di metriche vaghe come “visibilità del brand”, ma di numeri precisi: quante citazioni in quali motori, su quali query, con quali descrizioni.

Un mercato in rapida evoluzione

Il ranking generativo è un terreno relativamente giovane, in continua evoluzione. Le metodologie si stanno consolidando, gli strumenti di monitoraggio diventano più sofisticati, i criteri usati dalle AI per selezionare le fonti vengono progressivamente svelati attraverso la ricerca accademica e l’esperienza pratica. Le imprese che si stanno attrezzando in questa direzione adesso costruiscono un vantaggio competitivo difficile da scalfire: una volta che un brand consolida una buona presenza nelle risposte AI, i concorrenti hanno difficoltà a sostituirlo, perché le AI tendono a privilegiare le fonti già riconosciute come affidabili.