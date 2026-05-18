Il musicista Alberto Cappiello in partenza per una tournee mondiale dal 26 febbraio alla fine di maggio

Alberto Cappiello suona il corno francese dall' età di 10 anni. Si è diplomato al Conservatorio G.Rossini con il massimo dei voti e successivamente alla Musik Hochschule di Dresden nel corso denominato “Perfezionamento Solistico” sempre con il massimo dei voti unico ed italiano del corso.

Diventa poi docente di strumento ed è un valido insegnante dal 2013 al 2018 dell’istituto Lettimi di Rimini. Attualmente collabora con l'accademia musicale di Filadelfia e tiene masterclass in giro per il mondo. E’ uno dei migliori esponenti a livello mondiale, una sorta di rivoluzionario per il suo sistema innovativo di approccio e per la grande potenza sonora che produce con lo strumento. Ha fondato nella sua città natale la Rimini Chamber Orchestra di cui è il direttore artistico e solista principale.

Abbina la sua attività di docente a quella di concertista collaborando con i migliori enti italiani e stranieri fra i quali il teatro alla Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, l'orchestra nazionale della RAI a Roma l'orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano. E’ inoltre stato cornista solista al festival della canzone di Sanremo nelle edizioni 2010 e 2013. Da circa 10 anni è dedito all' attività solistica. Ho collaborato con l'orchestra festival di Bellagio, e le orchestre nazionali dell’Armenia, della Corea a Seoul, quella del West Virginia arrivando a quella de El Salvador proseguendo con l’orchestra nazionale di Cuba e la Filarmonica dei Caraibi, Orchestra Metropolitana di Città del Messico, orchestra da camera di Mosca, orchestra festival del Venezuela orchestra festival della Bielorussia questi sono solo i nomi di maggior peso.

Quali le date della sua tourneè?

“Il 26 Febbraio suonerò il Concertino di C.M.Weber a Città del Messico e il 25 Aprile suonerò il 1 Concerto di R.Strauss a Seoul con l'orchestra Nazionale della Corea, a metà maggio con l'orchestra di Stato della Turchia il Concerto di R.Gliere e a fine maggio a Bangkok il 2 Concerto di R.Strauss e per finire con l'orchestra Scarlatti a marzo il 4 Concerto di W.A.Mozart, ancora definire le date di Caracas e quelle in Argentina - racconta”.

Per concludere: il concerto che le ha dato più soddisfazioni?

“Le maggiori soddisfazioni le ho ricevute dal 2 Concerto di Strauss che ho suonato a Seoul nel novembre del 2023 in uno degli auditorium più importanti della città, è stata un’esperienza favolosa che mi ha lasciato senza parole”.

Per informazioni: www.albertocappiello.it - alberto.cappiello@libero.it