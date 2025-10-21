Il montascale come strumento di inclusività: a chi rivolgersi nel parmense

Insieme alla sostenibilità, c’è un’altra tematica che oggi appare sempre di più sulla cresta dell’onda, passateci l’espressione colloquiale. Si tratta di quella che in linguaggio anglosassone viene definita come Diversity & Inclusion, anche se in italiano si usano di più i termini inclusività o inclusione.

In realtà, inclusione e sostenibilità non sono agli antipodi, anzi: vanno di pari passo. Un po’ come teoria e pratica: non può esserci l’una senza l’altra.

Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce un tema quanto mai attuale nella società odierna, quello delle barriere architettoniche: una questione da sempre sospesa tra sostenibilità e inclusione, teoria e pratica, ma capace di far combaciare alla perfezione tutti questi elementi e di metterli d’accordo.

Oggi vi raccontiamo perché uno strumento come il montascale, o servoscala come è altresì noto, risulta prezioso per anziani e persone con difficoltà motorie e dunque con disabilità lievi, moderate ed elevate, tanto negli spazi pubblici quanto in quelli privati.

Ci soffermeremo inoltre sui fattori da valutare per capire a chi rivolgersi nel caso si abbia necessità di un montascale a Parma, così da riuscire a fare davvero la scelta giusta in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche del contesto, che poi sono le peculiarità che fanno sempre da spartiacque.

Perché il montascale è uno strumento (concreto) di inclusività

Parlare di montascale significa fare riferimento a un concetto prezioso per l’essere umano, soprattutto quando viene limitato per cause di forza maggiore. Ci riferiamo all’autonomia, che è a sua volta una questione di benessere ma anche di dignità. Questo perché il servoscala non è solo un ausilio tecnico: è uno strumento che restituisce la libertà di movimento e una sorta di consapevolezza particolare del proprio spazio.

L’inclusività, in fondo, nasce da piccoli gesti quotidiani e dunque anche da supporti che permettono di “aggirare gli ostacoli” che immancabilmente sono presenti nelle nostre case. È così che il montascale diventa un alleato prezioso per chi convive con una disabilità o con difficoltà motorie, nonché per chi, semplicemente, vuole continuare a sentirsi indipendente negli anni.

In questo senso, l’installazione di un montascale a Parma rappresenta una scelta di valore, perché da un lato migliora la sicurezza e riduce il rischio di cadute; dall’altro consente di accedere a tutti gli ambienti con più praticità, interni ed esterni. Favorisce, dunque, il benessere psicologico dell’individuo, risultando una forma di inclusione reale, dove la tecnologia si integra con i bisogni primari dell’individuo.

Come scegliere a chi rivolgersi: gli aspetti da valutare

Scegliere il montascale giusto è un vero e proprio percorso e in quanto tale parte dall’ascolto. Ogni casa è diversa, così come le esigenze di chi la abita: per questo è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati, in grado di consigliare la soluzione più adatta per il singolo caso.

Prima di scegliere, è utile considerare soprattutto gli aspetti che seguono:

● lo spazio disponibile e la tipologia di scala (che può essere dritta o curvilinea);

● il livello di autonomia della persona che utilizzerà il montascale. Ad esempio, se utilizza la carrozzina è da preferire un modello a piattaforma, mentre per difficoltà più lievi vanno bene le soluzioni a poltroncina;

● le condizioni ambientali, ovvero se si tratta di un ambiente interno o esterno;

● l’assistenza post-installazione, fondamentale per manutenzione, durabilità e sicurezza.

Nel Parmense esistono realtà specializzate capaci di seguire ogni fase – dal sopralluogo alla consulenza per le detrazioni fiscali –, valorizzando le potenzialità del montascale come strumento di inclusività.