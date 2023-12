Il lusso sulla pelle: i 10 gioielli firmati che tutte le donne desiderano

I gioielli sono l'accessorio più amato dalle donne e non solo. La loro origine si perde nel tempo e la storia li ha visti diventare simbolo di potere e ricchezza.

Oggi indossare un gioiello non vuol dire tanto affermare la propria potenza, quanto esprimere invece la propria personalità e sentirsi bene con sé stessi.

Anche per questo i gioielli sono particolarmente importanti per le donne, che amano indossarli (specie nelle occasioni speciali), regalarli e farseli regalare.

I 10 gioielli firmati più amati dalle donne

I motivi per cui le donne in particolare amano i gioielli sono tantissimi. Ma quali sono quelli più apprezzati? La gioielleria ReLusso di Roma, esperta di gioielli preziosi, ci ha aiutato a selezionarne alcuni tra i più amati.

Il bracciale Love di Cartier

Il bracciale Love di Cartier, con il suo inconfondibile design a rivetti e viti, è un'icona della fedeltà, del romanticismo e dell'amore totalizzante. È realizzato in oro giallo, bianco o rosa, e racconta di legami indissolubili. Non a caso, il bracciale è famoso per il fatto di poter aderire al polso solo se stretto o allargato con una chiave speciale, come a simboleggiare l'unicità del legame di coloro che lo indossano.

Gli charm e i pendenti Pasquale Bruni

Gli charm e i pendenti Pasquale Bruni rappresentano una parte delle infinite opere d'arte del Made in Italy che incarnano i concetti di massima raffinatezza, lusso, eleganza e unicità. Si tratta di preziosi dallo stile inconfondibile, e per certi versi molto intimo, che ogni donna vorrebbe indossare.

Ma si sa, l'alta gioielleria di questo tipo ha un certo costo: in tanti, infatti, optano per le collezioni usate e rigenerate. Per esempio, i gioielli Pasquale Bruni di ReLusso sono il giusto compromesso per sfoggiare un gioiello importante, a un prezzo di molto inferiore rispetto al nuovo, una soluzione particolarmente apprezzata dalle donne che non vogliono rinunciare al lusso e alla bellezza dei gioielli firmati.

Gli anelli cocktail Bottega Veneta

Questo tipo di anelli non passa di certo inosservato. Si tratta di gioielli dalle dimensioni vistose, con una montatura originariamente semplice che si è impreziosita nel corso del tempo. Il punto forte di questo anello è la pietra preziosa incastonata, anch'essa di grandi dimensioni. Gli anelli cocktail - nati negli anni Venti come simbolo di eleganza, potere e sicurezza - sono ancora oggi molto amati, specie nelle versioni particolari e geometriche di Bottega Veneta.

Le collane choker Miu Miu

Il choker è un tipo di collana a girocollo nato nel corso dell'Ottocento e diventato molto di moda a partire dagli anni Novanta. Si tratta di una collana che avvolge il collo, in maniera anche seducente, che inizialmente era stata pensata per slanciare questa parte del corpo ed esaltarne il candore della pelle. Oggi il choker, molto amato persino da Lady Diana, è il gioiello iconico della seduzione che si unisce all'eleganza, come nei modelli con cristalli Miu Miu.

L'anello Serpenti Viper di Bulgari

L'anello Serpenti Viper di Bulgari può essere definito una dichiarazione audace di stile. Ispirato alla figura del serpente, simbolo di sensualità e seduzione, questo anello ha la caratteristica di avvolgere il dito con una certa ricercatezza. In alcune versioni è impreziosito da pietre preziose, e simboleggia la fusione tra lusso e mistero. Superfluo dire che cattura l’attenzione di chiunque lo guardi grazie al suo design particolarmente avvolgente.

L'anello Trinity di Cartier

L'anello Trinity di Cartier è un simbolo intramontabile di amore, fedeltà e amicizia. È composto da tre anelli intrecciati tra loro e realizzati in oro giallo, bianco e rosa, materiali che esprimono proprio i tre affetti fondamentali nella vita di ogni persona. Oltre alla sua bellezza estetica, questo gioiello custodisce quindi un significato profondo, rendendolo unico e senza tempo nonostante lo stile classico.

Le perle Vivienne Westwood

Le perle sono da sempre il simbolo per eccellenza dell'eleganza e della raffinatezza. Che siano bracciali, orecchini o collane poco importa: nel portagioie di ogni donna non possono mancare. Di recente, i modelli che hanno spopolato sui social e che hanno fatto impazzire tutte sono quelli proposti da Vivienne Westwood.

I bracciali rigidi Tiffany & Co

Per le donne più eccentriche i bracciali rigidi sono un vero e proprio must. Si tratta di gioielli dall'aspetto moderno che si possono indossare anche tutti i giorni, nonostante la loro preziosità. Possono essere indossati da soli o insieme ad altri bracciali sempre rigidi, se si vuole osare di più. Uno dei modelli più amati, dalle linee semplici, pulite ed eleganti ma di forte impatto, è per esempio il bracciale Bone di Tiffany & Co.

Gli anelli con pietre preziose Pomellato

Nessuna può resistere alla bellezza delle pietre preziose, né tantomeno se queste sono incastonate in meravigliosi anelli. Le pietre preziose e le gemme che si trovano nei gioielli, infatti, sono capaci di dare vita a look unici, unendo all'eleganza dei metalli il colore delle pietre naturali. Ne sono l'esempio gli anelli della collezione Nudo di Pomellato, tra i più desiderati delle donne.

Gli anelli a fascia Bulgari

Tra gli anelli a fascia più particolari e innovativi troviamo infine quelli iconici della collezione B.Zero1 di Bulgari, caratterizzati dalle quattro fasce e dal doppio logo inciso. Questo gioiello si trova in diversi materiali, dall'oro giallo a quello bianco, dall'oro rosa alla ceramica. Un altro pezzo intramontabile dell’alta gioielleria.