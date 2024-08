Il futuro degli edifici intelligenti: innovazioni e implicazioni

Negli ultimi anni, il concetto di smart building, o edifici intelligenti, ha guadagnato sempre più rilevanza, rivoluzionando il settore dell'edilizia e l'approccio alla gestione degli edifici. Un edificio intelligente è caratterizzato da un'infrastruttura tecnologica avanzata che permette la gestione automatizzata ed efficiente di impianti e sistemi, migliorando il comfort, la sicurezza e l'efficienza energetica.

Analizziamo il panorama dei sistemi di building automation, illustrando le tecnologie chiave e i benefici, e infine collegando queste innovazioni a Sonepar Italia, leader nella distribuzione di soluzioni elettriche.

Cos'è uno smart building?

Secondo l'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, uno smart building è definito come un edificio i cui impianti sono gestiti in maniera intelligente ed integrata tramite un'infrastruttura di supervisione e controllo. Questo consente di ottimizzare il consumo energetico, migliorare il comfort e garantire la sicurezza degli occupanti, integrandosi con il sistema elettrico più ampio. I componenti principali di uno smart building includono:

1. Building device and solutions. Sistemi di gestione e controllo e monitoraggio dell’energia, impianti di sicurezza e tecnologie di automazione.

2. Automation technology. Sensoristica avanzata e attuatori che raccolgono dati e impartiscono comandi agli impianti.

3. Piattaforme di controllo e gestione. Software che analizzano e gestiscono i dati raccolti per ottimizzare il funzionamento degli impianti.

4. Connettività. Protocolli di comunicazione che permettono l'interazione tra sensori, attuatori e piattaforme di gestione e controllo remoto.

I vantaggi degli edifici intelligenti

Nel campo dei sistemi di building automation , gli smart building offrono una serie di vantaggi distinti, che possono essere classificati in hard benefits e soft benefits. Gli hard benefits sono quantificabili in termini monetari e includono il risparmio energetico, l'ottimizzazione della produttività, la manutenzione predittiva e l'aumento del valore dell'immobile. I soft benefits riguardano il miglioramento delle condizioni socio-ambientali degli occupanti, come la sostenibilità ambientale, la sicurezza, il comfort e la gestione remota degli impianti.

Uno degli aspetti più interessanti degli smart building è la loro capacità di ridurre significativamente i consumi energetici. Ad esempio, gli edifici possono utilizzare sistemi di monitoraggio energetico in tempo reale per rilevare e correggere inefficienze, modulare i carichi energetici in base alle condizioni della rete e dei prezzi dell'energia, e gestire le emissioni. Tali funzionalità non solo contribuiscono alla sostenibilità ambientale, ma possono anche tradursi in notevoli risparmi economici per i proprietari degli edifici.

In Italia, ci sono diversi esempi di edifici intelligenti che illustrano i benefici di queste tecnologie. A Milano, un condominio è stato riqualificato da una classe energetica D a una B, con un risparmio energetico del 52% nelle bollette condominiali e una riduzione delle emissioni di CO2 di 65.000 kg all'anno.

Sonepar Italia nel settore degli smart building

Sonepar Italia, parte del Gruppo Sonepar, è il distributore numero uno in Italia di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico. Con una rete di 160 punti vendita in 17 regioni e 2300 dipendenti, Sonepar Italia ha realizzato un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2023. La sua promessa, “Vicini al tuo futuro”, riflette l’impegno dell’azienda verso i clienti e la continua innovazione nel settore.

Sonepar Italia è ben posizionata per giocare un ruolo chiave nella diffusione e implementazione delle tecnologie di smart building in Italia. La sua vasta gamma di prodotti e soluzioni, combinata con una profonda conoscenza del mercato elettrico, le consente di supportare la transizione verso edifici più intelligenti e sostenibili. Inoltre, attraverso la sua rete capillare di punti vendita e un forte focus sulla crescita e l'innovazione, Sonepar Italia può facilitare l'adozione delle tecnologie di building automation su larga scala.

Il settore dei sistemi di building automation è in rapida evoluzione, guidato dalla necessità di edifici più efficienti, sicuri e sostenibili. Gli smart building rappresentano una soluzione avanzata per affrontare le sfide energetiche e ambientali del futuro.

Sonepar Italia, con la sua posizione di leader nel mercato della distribuzione elettrica, è pronta a supportare questa trasformazione, offrendo prodotti, soluzioni e competenze che possono contribuire a rendere gli edifici del futuro più intelligenti e performanti.