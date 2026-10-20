Il fitness del futuro sbarca in Romagna: a Savignano inaugura il nuovo club hi-tech Extrafit Gold

Il mondo del benessere e dello sport in Romagna si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione. Sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 16:00, si terrà l’attesissimo taglio del nastro di Extrafit Gold, il nuovo punto di riferimento per il fitness situato a Savignano sul Rubicone, in Via Oslo 5.

Posizionato strategicamente nell’ex area commerciale “Iper3”, a pochissimi passi dal distretto della Romagna Shopping Valley, il club si presenta al pubblico non come una comune palestra, ma come un hub tecnologico e inclusivo pensato per accogliere ogni tipologia di target: dagli atleti professionisti ai principianti, fino alle famiglie e ai ragazzi.

L’evento di inaugurazione di sabato pomeriggio sarà a ingresso completamente libero e offrirà alla cittadinanza l’opportunità di esplorare in anteprima i locali, interagire con lo staff tecnico e scoprire l’ampio ventaglio di servizi integrati.

Architettura del benessere: ampi spazi e tecnologia biometrica

La progettazione di Extrafit Gold ha seguito i più rigidi standard europei di comfort e sicurezza. Gli ambienti si sviluppano su superfici imponenti, ottimizzate per evitare il sovraffollamento e garantire a ogni utente un’esperienza di allenamento fluida ed efficiente. Il club è stato suddiviso in macro-aree tematiche altamente specializzate:

La Sala Pesi e Cardio-Fitness: Rappresenta il vero cuore pulsante della struttura. È equipaggiata con macchinari di ultimissima generazione dotati di interfacce digitali interattive. I dispositivi integrano sistemi di tracciamento biometrico in grado di monitorare i progressi in tempo reale e interfacciarsi con i principali smartphone e wearable sul mercato.

Area Functional Training e Calisthenics: Uno spazio interamente dedicato alle discipline a corpo libero, all’allenamento funzionale e al cross-training, allestito con pavimentazioni tecniche anti-trauma, rack modulari e attrezzature specifiche per lo sviluppo di forza, agilità e resistenza.

Sale Corsi Immersive: Ambienti climatizzati a gestione domotica, dotati di impianti audio-luci professionali. La configurazione delle sale è studiata per massimizzare il coinvolgimento emotivo e la concentrazione durante le sessioni di gruppo.

Roadmap delle aperture: dalle prime sessioni ai corsi di gruppo

Per consentire una transizione ottimale e garantire che ogni utente venga seguito con la massima cura dal personale di sala, la direzione di Extrafit Gold ha pianificato una roadmap di attivazione progressiva dei servizi:

Lunedì 26 ottobre 2026 (Apertura Sala Pesi e Cardio): I locali tecnici e l’area attrezzi entreranno ufficialmente in funzione a pieno regime. Gli iscritti potranno iniziare i propri programmi di allenamento personalizzati sotto la supervisione costante di istruttori di sala qualificati.

Lunedì 2 novembre 2026 (Start Ufficiale dei Corsi): Prenderà il via il palinsesto completo delle lezioni collettive. L’offerta spazierà dalle discipline posturali e di mobilità dolce (come Pilates e Yoga) fino ai format musicali e ai corsi ad alta intensità metabolica (cardio-kick, indoor cycling e circuiti bruciagrassi).

Politiche di tutela aziendale: gestione abbonamenti e voucher pregressi

In un panorama di mercato spesso frammentato, la governance di Extrafit Gold ha scelto di distinguersi per trasparenza e vicinanza all’utenza locale. Sin dal giorno dell’inaugurazione, la reception del club istituirà uno sportello dedicato alla gestione, al recupero e alla conversione dei vecchi abbonamenti o voucher rimasti precedentemente in sospeso sul territorio.

I consulenti interni analizzeranno singolarmente ogni singola posizione contrattuale, offrendo soluzioni personalizzate di compensazione per tutelare i diritti economici e sportivi dei vecchi frequentatori.

La Promozione Lancio a tariffa bloccata

Per celebrare il debutto ufficiale a Savignano sul Rubicone, è stata attivata una campagna promozionale a posti limitati. Tutti coloro che sottoscriveranno l’adesione durante la finestra di lancio potranno bloccare l’abbonamento annuale all-inclusive al prezzo speciale di 359,00 €, anziché 549,00 €. La quota comprende l’accesso illimitato alla sala pesi, la partecipazione ai corsi e lo screening iniziale con lo staff di personal trainer.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 24 ottobre dalle ore 16:00 in Via Oslo 5. Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle novità e i dettagli del palinsesto, è possibile consultare i profili ufficiali Facebook e Instagram di Extrafit Gold.