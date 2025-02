I migliori rimedi naturali contro la tosse

La tosse è uno dei malanni di stagione più diffusi e, in diversi casi, finisce per divenire molto fastidiosa. Se contattare il medico è utile nelle forme più gravi, in genere è possibile alleviarla avvalendosi di una serie di rimedi naturali. Nelle prossime righe verranno illustrati i più efficaci.

Miele e tisane per diminuire i sintomi

Il miele si rivela un vero toccasana per le persone costrette a convivere con la tosse. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antivirali, infatti, è in grado di alleviare la tosse (secca o grassa che sia) e, al contempo, di “spegnere” il dolore alla gola che normalmente la accompagna e di contrastare le infezioni virali. Trattandosi di un emolliente naturale, questo rimedio naturale per la tosse riduce progressivamente l'irritazione sciolto nel tè o in una tisana calda, oppure unito allo yogurt. Aggiungendo a una tisana tè e limone l'azione antivirale aumenterà, e si potrà contare sull'importante apporto della vitamina C, estremamente utile per il sistema immunitario.

Quali sono le tisane più indicate?

A proposito di tisane, al di là di quelle allo zenzero appena indicate, a chi ha la tosse sono suggerite quelle arricchite da curcuma, cannella, timo e agrumi. Ad accomunare tali ingredienti sono le sostanze antimicrobiche, antinfiammatorie e antiossidanti. Le tisane alla liquirizia sono altrettanto utili, in quanto l'azione della pianta contenente saponine dà modo alla tisana di svolgere un'azione emolliente ed espettorante.

Zenzero: una radice dalle proprietà sorprendenti

Tra le proprietà dello zenzero rientra la sua capacità nel diminuire la tosse e aiutare la gola infiammata. Che l'idea sia grattugiare la radice fresca, magari aggiungendola a un'insalata o una zuppa, consumarlo in una bevanda calda o mangiare qualche caramella a base di zenzero, i risultati saranno all'altezza delle aspettative. Un rimedio da non sottovalutare è l'acqua salata. In base ai dati indicati da uno studio effettuato nel 2019, fare gargarismi con l'acqua salata uccide i batteri, diminuisce la sensazione di dolore associata alla tosse e scioglie l'eventuale muco che si forma con la tosse grassa. Non occorre altro che mescolare mezzo cucchiaino di comune sale da cucina a circa 200 ml di acqua tiepida: una volta che il sale si sarà sciolto i gargarismi potranno avere inizio.

L'azione efficace degli oli essenziali

Da prendere in seria considerazione, per ridurre una tosse che perdura da giorni, sono gli oli essenziali, noti per le proprietà antivirali, antinfiammatorie e decongestionanti. I più indicati per la tosse sono l'olio essenziale di eucalipto, menta piperita, timo e lavanda. Il primo è un toccasana contro la tosse grassa nei suffumigi, sia versando qualche goccia in acqua calda e inalando il vapore che massaggiato sul petto. L'olio di menta piperita deve all'elevato contenuto di mentolo il suo effetto rinfrescante e lenitivo. Calma la gola irritata e agisce come broncodilatatore, rendendo più semplice la respirazione in chi ha una tosse stizzosa o tossisce molto nelle ore notturne. L'olio essenziale di timo è apprezzato per le proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Quello di lavanda ha proprietà calmanti e rilassanti; applicato su di un fazzoletto e inalato pochi minuti prima di dormire renderà la notte più tranquilla.

Il vapore di suffumigi e umidificatore

Poco fa sono stati citati i suffumigi, utili anche in assenza di oli essenziali. Il vapore generato da bicarbonato e sale grosso sciolti in acqua calda è efficace nell'arrecare sollievo alle vie respiratorie e nello sciogliere il muco. A beneficiarne maggiormente è chi ha problemi di congestione nasale e tosse grassa. Per sfruttare al meglio i benefici del vapore è utile posizionare nella stanza più utilizzata un umidificatore. La sua presenza renderà l'aria meno secca e, di conseguenza, ridurrà l'intensità della tosse. Importante, se la tosse tende a comparire più volte durante l'anno, è rinunciare a tappeti, profumi per ambienti e altri oggetti su cui tende ad accumularsi facilmente la polvere, aggravando la tosse stessa.

Dall'acqua alla cipolla

Potrebbe sembrare scontato ma, in realtà, sono troppe le persone a bere una quantità di acqua insufficiente nell'arco della giornata. Ed è proprio quando la tosse fa capolino che rimanere adeguatamente idratati è fondamentale. L'acqua aiuta a diluire il muco, contribuendo a migliorare il benessere in generale. Anche il cibo riveste un ruolo non indifferente in caso di tosse. Per la tosse secca è consigliato consumare carote, meglio ancora se crude. È una verdura ricca di vitamina A e C e di vitamine appartenenti al gruppo B. Qualora la tosse tenda a divenire ancora più “coriacea” di notte, tagliare una cipolla a metà e appoggiarla sul comodino posto accanto al letto prima di sdraiarsi avrà effetti positivi sulla salute. Con il passare delle ore, infatti, le proprietà antinfiammatorie legate alle sostanze benefiche contenute nella cipolla (dall'allicina ai polisolfuri) emergeranno dall'effluvio proveniente da questo ortaggio.

Sono diversi i motivi per cui la tosse può fare capolino, negli adulti come nei bambini. La forma virale è solo una delle cause esistenti. Tra le altre spiccano l'asma, le allergie, l'impiego di determinati farmaci, alcuni fattori ambientali (dalla polvere alle muffe) e il reflusso acido. Fortunatamente, quando la situazione non è così preoccupante da richiedere il consulto di un medico, oppure non si desidera comunque ricorrere a sciroppi o altri farmaci da banco, è possibile scegliere tra un buon numero di rimedi naturali. Nei precedenti paragrafi ne sono stati indicati diversi.