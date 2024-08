I benefici di una dieta sana e naturale per il tuo cane: quali sono

Un’alimentazione sana, snaturarle, equilibrata e nutriente gioca un ruolo cruciale nell’assicurare al tuo amico a quattro zampe una vita sana e lunga, scongiurando i principali problemi a carico di denti, fegato, tratto gastrointestinale, reni.

Una dieta sana: perché è importante anche per il tuo cane

Una dieta equilibrata che pone grande attenzione alla freschezza degli ingredienti, è di vitale importanza perché ha risvolti positivi sul benessere e la longevità dell’animale. Capita che i proprietari di cani si domandino come mai il loro cucciolo abbia problemi renali, di peso, ai denti, etc. senza però prendere in considerazione dieta e alimentazione che, invece, stanno alla base di tutto. Con il giusto cibo per cani , infatti, Fido ha maggiori energie e minori problemi di salute. Il tuo cane ha voglia di giocare e correre, è più felice e non ha patologie che colpiscono il tratto digestivo o il fegato. Tieni sotto controllo il suo peso facilmente. La digestione è più facile se scegli una dieta con soli ingredienti naturali e freschi. Inoltre, la pelle ha un aspetto migliore e il pelo è morbido, lucente.

Ingredienti naturali e freschi: come migliorano la salute del tuo cucciolo

Consumare cibo che contiene solo ingredienti naturali e freschi, significa scegliere un'alimentazione di alta qualità per il tuo animale domestico. Un buon alimento per cani dovrebbe contenere carne magra, ossa, frutta e verdura. Infatti, ingredienti come mele, pere, zucchine, spinaci, carote sono fonti fondamentali di vitamine, sali minerali, fibre.

Tuttavia, nella dieta vanno inclusi anche muscoli e frattaglie. I primi forniscono proteine essenziali per la crescita e il rinnovamento cellulare mentre le viscere sono preziose fonti di sali minerali, vitamine e altri elementi essenziali per un organismo sano. In alternativa alla carne, ben venga il pesce come le sardine che vantano un alto apporto di acidi grassi e proteine, altrettanto indispensabili per il benessere e la longevità del tuo cucciolo.

Dogfy Diet: perché fa al caso tuo

Dogfy Diet è la soluzione che fa al caso tuo perché fornisce pasti naturali personalizzati per il tuo cucciolo. Descrivi il tuo amico a quattro zampe e le sue esigenze per avere del cibo di alta qualità a domicilio cucinato con grande cura. Gli alimenti sono già suddivisi in pratiche porzioni giornaliere conservabili in frigorifero o nel congelatore.

Cibo per cani di qualità: come sceglierlo

Nel momento in cui devi scegliere che cosa dar da mangiare al tuo animale domestico, poni attenzione agli ingredienti. Evita il cibo secco come le crocchette, il cibo disidratato da mescolare con acqua, gli alimenti umidi come le scatolette perché sono tutti prodotti industriali di scarsa qualità. Per un cane in salute senza problemi dentali e gengivali, ad esempio, prediligi alimenti di qualità con ingredienti freschi.

Solo cibo preparato con cura e attenzione, ideato sulla specificità del tuo cane, ti permette di seguire una dieta specifica. Leggi bene la confezione prima dell’acquisto e soffermati sulla lista degli ingredienti. Controlla che non contenga conservanti, coloranti, sali, altri insaporitori che fanno aumentare il peso e provocano problemi al fegato o ai reni.