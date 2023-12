Hand lettering: la guida per iniziare a scrivere in modo creativo

Probabilmente anche tu hai visto dei video sui social più famosi durante i quali si realizzano bellissime scritte grafiche a mano con decorazioni; si tratta dell’hand lettering e anche tu puoi iniziare, una volta che ti procuri tutto il materiale necessario.

Che cos'è l’hand lettering

Si definisce and lettering l'arte di creare lettere in maniera creativa con penne per scrivere di tutti i colori ponendo l'accento sulla loro estetica. In altre parole, non è importante solo quello che viene scritto ma piuttosto come. Le lettere sono disegnate e colorate in maniera calligrafica con molta precisione perché sembrino come appena uscite dalla stampante. Si realizzano caratteri sia in stampatello sia corsivo oppure maiuscolo. Anzi, di solito si mescolano insieme per creare un risultato esteticamente piacevole.

Esiste una grandissima varietà di stili e alfabeti per l’hand lettering per esercitarsi e diventare sempre migliori fino a sviluppare tecniche più avanzate come, ad esempio, il brush lettering, la faux calligraphy, il bounce. I più esperti mixano tra di loro le diverse tecniche per realizzare decorazioni e ornamenti sempre più spettacolari.

Il materiale per l’hand lettering

La scelta del materiale per l’hand lettering è fondamentale per ottenere un risultato perfetto sbagliare carta e penna è imperdonabile, oltre al fatto che rende impossibile esercitarsi e divertirsi con questo passatempo che ormai è molto in voga. Di seguito trovi un breve elenco della dotazione standard che ti permette di disegnare i vari alfabeti e comporre frasi decorative per i tuoi progetti.

La carta patinata è la migliore che ci sia in circolazione per l’hand lettering poiché la superficie permette alle penne e ai pennarelli di scorrere in maniera più facile. In sostanza, riesce a tracciare con una maggiore facilità le linee in maniera precisa senza errori.

Per dare sfogo a tutta la tua creatività, procurati anche una matita di grafite e una gomma che ti permettano di tracciare le griglie per disegnare i caratteri a mano e realizzare il disegno preparatorio. Una volta concluso il lavoro, cancella tutto per svelare il risultato finale. A proposito di griglie, controlla di avere a portata di mano una riga e un goniometro che risultano fondamentali per realizzare le linee guida altrimenti diventa impossibile ottenere un disegno simmetrico e preciso.

Penne e pennarelli per l’hand lettering

Per quanto riguarda invece gli strumenti di scrittura veri e propri, hai bisogno anzitutto di penne a punta fine. Procurati penne con pigmento nero che producano tratti diversi affinché tu possa scegliere la larghezza in base al risultato che vuoi ottenere. Se stai ricercando un aspetto particolarmente filigranato, devi avere a portata di mano una penna dalla punta più sottile possibile. Oltre al nero, puoi sbizzarrirti con i colori, includendo anche quelli metallizzati o con glitter per effetti ancora più creativi. Tornando alla carta, oltre a quella bianca, procurati quella nera che fa spiccare ancora di più i colori.

Per completare i tuoi progetti di hand lettering, non possono mancare dei pennarelli con la punta fine che ti permettono di realizzare e tracciare elementi decorativi intorno ai caratteri. Infatti, sono gli strumenti migliori per realizzare fiori, ghirlande, fregi. Inoltre, i pennarelli a punta sintetica non possono mai mancare per l’hand lettering poiché aiuta a tracciare le linee dritte. Scegli marker ad acqua che ti permettono di creare incredibili effetti dissolvenza.