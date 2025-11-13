Un annuncio a sorpresa questa mattina da parte del Governo. Gli over 70 non dovranno più rinnovare la carta d’identità. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenuto a “Next Economy” su Giornale Radio. La novità sarà contenuta nel prossimo decreto semplificazioni, ha precisato il ministro e l’obiettivo è «rendere più semplice la vita ai cittadini».

Il ministro Zangrillo ha annunciato: «Una delle previsioni che sono contenute nelle nuove semplificazioni che presenteremo, prevede che per le persone che hanno più di 70 anni non ci sia più bisogno del rinnovo della carta di identità», ha spiegato. «Quindi non ci sarà più la possibilità di dedicarsi all’ufficio del comune per fare il rinnovo della carta di identità».