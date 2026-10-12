Gineria Illegale Rimini, nuova stagione e un ospite da Londra: dietro il banco arriva Luca Cinalli

Nuovo staff di bar e sala, una cucina ripensata per dialogare con i cocktail e una drink list costruita da zero. La Gineria Illegale di Rimini apre la nuova stagione con un progetto che punta a superare la separazione tra bancone e tavola. Come primo appuntamento porta in città uno dei nomi più noti della mixology internazionale: sabato 24 ottobre, dalle 20, dietro il banco del locale di viale Vespucci ci sarà Luca Cinalli, già head bartender del Nightjar e bar manager dell’Oriole di Londra.
Da Londra al banco di viale Vespucci
Di origini abruzzesi, Cinalli vive da anni nella capitale britannica. Lì si è affermato in due degli speakeasy di riferimento della scena londinese: cinque anni al Nightjar, il cocktail bar in stile anni Venti più volte inserito nella classifica The World’s 50 Best Bars, poi la guida dell’Oriole, sotto lo Smithfield Market. Oggi è co-fondatore di Hospitality Gourmet, realtà che si occupa di consulenza e formazione per bar e ristoranti in tutto il mondo.
La serata è un guest shift, la formula con cui un bartender ospite prende il posto dello staff dietro il banco, ed è realizzata con Hospitality Gourmet, Dibaldo e la riminese Galvanina. «Per me è una grande cosa avere un ospite così importante da Londra», racconta Charles Flamminio, tra i volti nuovi del locale, che definisce Cinalli uno dei bartender più conosciuti al mondo: «Vive a Londra da anni e gira il mondo».