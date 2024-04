Gallura: le destinazioni e le spiagge più belle della Sardegna

La Gallura è una zona nel nord-est della Sardegna che si caratterizza per splendide spiagge, calette nascoste tra gli scogli e scenari che lasciano a bocca aperta. I paesaggi selvaggi con acqua trasparente e sabbia dorata si intervallano a zone più frequentate, rendendo la Gallura una meta perfetta per gli amanti del mare, del sole e della natura.

Costa rossa e gli incredibili scogli colorati

Non è difficile capire come mai la Costa Rossa prenda questo nome; le scogliere e le rocce che emergono dal mare, hanno una colorazione rossastra incredibile che contrasta con la tinta azzurra e turchese dell'acqua. In questa zona, località mozzafiato come Santa Teresa di Gallura, sono molto amate anche da chi ha come hobby le immersioni e lo snorkeling. Inoltre, vanta un affaccio incredibile sulle bocche di Bonifacio nella vicinissima Corsica. Vale quindi la pena prenotare un villaggio nella rinomata Sardegna proprio in questa località.

Li Feruli, La Marinedda, Cala Tinnari, Rena Bianca e Cala Spinosa sono tra le spiagge più belle e apprezzate dell'intera Costa Rossa perciò meritevoli di almeno una capatina.

La costa nord, il fascino più autentico della Sardegna

La parte della costa più a nord della Sardegna è un vero incanto grazie alla sua particolarissima orogenesi. È una zona che fa assaporare il fascino più autentico di questa incredibile isola, nota in tutto il globo terracqueo per la sua bellezza. Palau è un preludio, un assaggio di quelle che possono essere le meraviglie nell'arcipelago de La Maddalena e Caprera da scoprire magari con un piccolo tour organizzato via mare.

Le spiagge della zona come Porto Pollo e Cala Capra sono le più conosciute da chi ama il mare e gli sport acquatici, tra cui il kitesurf e il windsurf. Sono quindi un po’ ventose nel pomeriggio, ma lungo la costa si scovano altre calette nascoste tra le rocce che sono più riparate e tranquille.

Costa Smeralda, il centro della vita mondana

Impossibile parlare della Gallura senza nominare la costa Smeralda, il centro del jet-set. È famosa per i locali, i ristoranti, i resort di lusso e le spiagge da cartolina. Le località di Porto Cervo, Porto Rotondo, Cala Volpe sono capaci di attrarre il turismo più esclusivo tanto che si possono avvistare yacht da veri nababbi ancorati al largo.

In questa zona, le spiagge più belle in assoluto sono Liscia Ruja, Capriccioli e Romazzino che regalano scenari incantevoli, quasi da far sognare a occhi aperti grazie ad acqua trasparente che permette di avvistare il fondale anche a diversi metri dalla sdraio.

Costa Paradiso, la più selvaggia e incontaminata

Invece la parte più settentrionale della Sardegna, si chiama costa Paradiso e il suo nome fa intuire subito quanto meravigliosa sia la natura. È nota per le sue spiagge naturali, selvagge e incontaminate. È un vero piacere veleggiare tra le scogliere rossastre dove trovare stupende calette appartate che costituiscono un vero rifugio dalla folla.

Tra le spiagge più incantevoli da non perdere in costa paradiso, occorre citare Li Cossi, Cala Sarraina e La Marinedda dove il mare cristallino bagna un arenile di sottile sabbia chiara dalle sfumature quasi argentate.