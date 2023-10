Gadget promozionali per l’ufficio: le idee da non perdere

Che siano destinati ai dipendenti o ai clienti, i gadget aziendali per l’ufficio meritano di essere considerati un vero e proprio must, anche grazie alla versatilità che li caratterizza. Declinati in una grande varietà di prodotti, possono – infatti – adattarsi a una vasta gamma di circostanze e quindi essere regalati in numerose occasioni: per esempio durante una fiera di settore, o per celebrare un traguardo professionale. Tanti sono anche gli scopi che possono essere conseguiti grazie ai gadget, che dal punto di vista dei destinatari sono dei regali utili per consolidare lo spirito di squadra e al tempo stesso rinforzare il senso di appartenenza a una comunità.

A che cosa servono i gadget promozionali per l’ufficio

Gadget come le penne personalizzate, inoltre, sono strumenti per lo storytelling e al tempo stesso mezzi per comunicare con il pubblico; in più, rendono più salda la brand identity nel momento in cui vengono ornati con un nome, un logo o semplicemente uno slogan che evoca una specifica attività. Come si vede, quindi, i gadget personalizzati permettono di raggiungere tanti obiettivi, omaggi speciali e realizzati su misura per essere messi a disposizione dei clienti, ma anche dei fornitori, dei colleghi, e così via.

Utili per le campagne di marketing

Qualunque sia la campagna di marketing che si ha in mente di sviluppare, con l’aiuto dei gadget personalizzati si può essere certi di avere una marcia in più. Non solo le penne, di cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche i taccuini personalizzati sono gadget eccellenti per l’ufficio. Non è difficile intuirne il motivo, dato che si possono impiegare per prendere appunti o per tenere nota di informazioni importanti: è come avere a che fare con una piccola ma preziosa agenda, da tenere nello zaino o nella borsa. Un gradimento particolare riscuotono, poi, i bloc notes ecologici, per esempio dotati di una copertina in sughero o in cartone riciclato: chiunque ami la natura o riservi una specifica attenzione all’ambiente trova in queste soluzioni gli articoli dei propri sogni.

Perché scegliere le penne personalizzate

Ma torniamo alle penne personalizzate a cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Si tratta di gadget che non tramontano mai e che hanno sempre una grande utilità: di certo possono essere considerati fra i gadget per ufficio migliori, fermo restando che si rivelano dei regali speciali anche per una ricorrenza, un anniversario, una fiera, un convegno, un congresso, eccetera. Sono tanti i modelli di penne a cui si può fare riferimento per una strategia di promozione: ecco, allora, le penne in plastica e quelle in metallo, ma anche i modelli eco-friendly realizzati in fibra di bambù, in paglia di grano, in legno o in PET riciclato. Non mancano, comunque, le alternative per coloro che prediligono le penne di lusso, magari proposte all’interno di una confezione sofisticata.

I portapenne

E rimanendo sempre in argomento vale la pena di citare i portapenne personalizzati, accessori essenziali su qualunque scrivania. È possibile customizzarli con l’aggiunta di un logo e scegliendo i colori del proprio business. Caratterizzati da sagome e configurazioni differenti, sono in grado di abbinare funzionalità e praticità. È chiaro, infatti, che per chi lavora risulta fondamentale che le penne siano sempre a portata di mano e sempre in ordine. Ebbene, un portapenne di qualità soddisfa proprio questo requisito, e si presta a essere personalizzato in superficie con vari elementi grafici, come per esempio i contatti dell’azienda, una citazione o un disegno. Ci sono, poi, anche portapenne moderni, abbinati a un orologio e a un calendario: pure questa è un’idea da tenere in considerazione per la propria scrivania in ufficio.

I gadget online di Gadget365

I gadget online di Gadget365 sono perfetti per tutte le aziende che devono promuovere il proprio business in occasione di un evento importante come, per esempio, una fiera di settore. Clicca qui per scoprire una ricca e variegata selezione di idee regalo e oggetti pubblicitari all’insegna dell’originalità e sempre divertenti, con in più il vantaggio di prezzi convenienti, consegnati in tempi rapidi. Se a questo si aggiunge che non ci sono spese di spedizione, è facile capire perché Gadget365 è diventato il punto di riferimento nel settore dei gadget per campagne di comunicazione.