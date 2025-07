Frizzantezza, freschezza e leggerezza: il Branca Fizz è il cocktail dell’estate

Quando il sole d’estate si posa lento all’orizzonte, l’aria profuma di libertà e arriva il momento di brindare, cresce il desiderio di qualcosa di autentico, ma sorprendente.

Branca Fizz è la risposta: fresco, dissetante, con dentro tutto il carattere di una ricetta storica che porta con sé il segreto di una formula nata 180 anni fa dalla mente visionaria di Bernardino Branca, che ha saputo dare vita a un simbolo senza tempo.

Ricetta amaro alle erbe : il cuore di Fernet-Branca

La ricetta segreta di Fernet-Branca, custodita gelosamente e tramandata di generazione in generazione, unisce ben 27 erbe aromatiche raccolte da 4 continenti, dando vita a un amaro dal carattere unico, intenso e inconfondibile. È proprio da questa complessità che nasce Branca Fizz, un cocktail che combina la profondità delle erbe con la leggerezza e la vivacità della soda al limone, capace di sorprendere al primo sorso e di rinfrescare anche le giornate e le serate estive più calde.

La preparazione del Branca Fizz: un rito di freschezza e gusto

La preparazione del Branca Fizz è un rito semplice: per realizzarlo basta riempire un bicchiere highball con abbondante ghiaccio, versare 40 ml di Fernet-Branca, aggiungere soda al limone fino a riempire il bicchiere e completare con una scorza di limone che, liberando gli oli essenziali, regala un profumo fresco e invitante. Mescolato con delicatezza, il risultato è un equilibrio perfetto tra l’amaro alle erbe aromatiche e la dolcezza frizzante, una combinazione che rende questo cocktail l’ideale per ogni occasione, dall’aperitivo in compagnia a una pausa rinfrescante durante le calde giornate estive.

Un amaro che racconta storia, innovazione e mixology contemporanea

Più di un semplice drink, Branca Fizz è un’esperienza che coniuga l’antica arte dell’amaro alle erbe aromatiche con un approccio contemporaneo al bere miscelato. Questo cocktail racconta la capacità di Fernet-Branca di rinnovarsi senza perdere la sua anima, incarnando la filosofia di “Novare Serbando” di Fratelli Branca Distillerie, ovvero innovare preservando il patrimonio.

Fernet-Branca non è solo un simbolo di tradizione milanese, ma anche di libertà e conquista.

Negli ultimi anni, il panorama della mixology ha visto una riscoperta crescente degli amari, considerati non più solo digestivi ma veri protagonisti di cocktail innovativi e sorprendenti. Tra questi, Branca Fizz si è imposto per la sua capacità di unire complessità e freschezza, diventando un must sui banconi di bar e locali in tutta Italia. La sua versatilità lo rende perfetto per chi cerca un drink leggero ma ricco di carattere, estremamente dissetante e capace di accompagnare ogni momento dell’estate con stile e personalità.

In un periodo in cui le temperature si alzano e la voglia di leggerezza si fa sentire, Branca Fizz si presenta come la scelta ideale per chi desidera un cocktail rinfrescante ma non banale, un sorso che porta con sé la storia di un amaro inimitabile.