Fotovoltaico: bonus ristrutturazioni con detrazioni del 50% senza dover presentare la CILA

Decidere di installare un impianto fotovoltaico consente un duplice vantaggio: da un lato si ha un forte risparmio poiché fino al 31 dicembre 2024 è infatti possibile fruire della detrazione al 50%. Dall'altro permette di ridurre le procedure burocratiche, dal momento che per accedere alla detrazione fiscale non è necessario presentare la Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), un titolo abilitativo che deve essere redatto da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e che deve prevedere la produzione di diversi documenti tecnici inerenti l’intervento che si va a realizzare.

Due buone notizie per chi è intenzionato a muoversi nel panorama variegato delle agevolazioni fiscali per realizzare un impianto fotovoltaico. Attualmente “l’accesso al Bonus Ristrutturazioni per un impianto fotovoltaico permette di usufruire di un’interessante detrazione del 50% in modo veloce, senza complesse pratiche burocratiche - come spiegano Alberto e Mattia Angelini, titolari del gruppo Elettromeccanica Angelini. Angelini srl è infatti un'impresa storica del territorio nata a Forlimpopoli nel 1962 e oggi operante in tutte le città della Romagna dopo l'apertura, ormai un anno fa, dell'ultima sede a Ravenna che da 2 dipendenti è già cresciuta a 8 -. La nostra azienda, come sempre, è a disposizione di chi intende effettuare impianti di questo tipo, supportando i clienti dallo studio di fattibilità, alla consulenza per accedere alle detrazioni, fino alla vera e propria installazione (effettuata con materiali innovativi e di qualità) e al conseguente collaudo”.

In merito al Bonus Ristrutturazioni, in tempi passati, ci si era posti il quesito se l’impianto fotovoltaico rientrasse in tale detrazione, in assenza di una ristrutturazione degli immobili. Già nell’aprile del 2013 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.22/E, previo parere del Mise, lo aveva chiarito confermando che la legge non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi: per questo l’installazione di impianti fotovoltaici rientra nell’ambito della detrazione prevista e l’immobile interessato all’intervento, a fine lavori, potrà ottenere la certificazione energetica sul miglioramento della classe raggiunta.