Fotoregali.com: oltre 500 prodotti personalizzabili in pochi click online

Fotoregali.com, store digitale specializzato nell'ambito della stampa su Canvas online sin dal 2006, costituisce la scelta ideale per quanti desiderano sorprendere una persona speciale con un dono unico e personalizzato, anche in vista delle imminenti festività natalizie.

L’e-commerce italiano, infatti, ha dato forma ad un’offerta completa e diversificata, che permette a ogni cliente di creare il regalo perfetto, arricchendo diversi supporti con fotografie, testi e grafiche su misura.

Un catalogo completo, che risponde ad ogni necessità

I prodotti che fanno parte della selezione di Fotoregali.com, perfetti da donare in ogni occasione speciale, dalla laurea al Natale, sono più di 500. Alcuni esempi?

S’incontrano, innanzitutto, stampe su tela, legno e altri supporti di qualità, ma anche articoli per l’ufficio, da regalare a colleghi o da utilizzare durante la propria quotidianità. Fra le opzioni, in questo caso, possiamo ricordare taccuini personalizzati, calendari, agende, segnalibri e tappetini per il mouse.

Non mancano proposte per tutta la famiglia: puzzle personalizzati , album fotografici e cornici, a cui si uniscono vari oggetti per la casa, quali cuscini, coperte, copripiumini, orologi da parete e tazze. Con una proposta così completa, trovare il regalo ideale si trasforma in un’esperienza davvero semplice.

Un processo di personalizzazione semplice ed intuitivo

Per ciò che riguarda il processo di personalizzazione, non sono richieste particolari competenze. L’e-commerce, infatti, guida gli utenti attraverso ogni fase, dalla scelta della soluzione ideale fino ai passaggi finali.

Una volta individuato il prodotto perfetto è sufficiente aggiungere immagini, testi, loghi o clip-art, così da renderlo davvero unico. Particolarmente utile, poi, è anche la possibilità di visualizzare un’anteprima 3D gratuita prima di completare l’ordine, così da assicurarsi che il risultato sia perfettamente in linea con le proprie aspettative.

Senza contare, in aggiunta, che Fotoregali.com offre anche un servizio di ottimizzazione delle immagini. Il team di grafici esperti si occupa di correggere eventuali difetti o regolare la luminosità, senza alcun costo aggiuntivo.

Assistenza garantita e spedizioni celeri

A completare l’esperienza di shopping su Fotoregali.com giungono ulteriori vantaggi. Le spedizioni, innanzitutto, sono portate a destinazione da corrieri autorevoli e diventano gratuite per ordini superiori a 49 euro.

Le modalità di pagamento disponibili, invece, garantiscono la protezione dei dati sensibili degli utenti. In questo caso, è possibile scegliere fra PayPal, carta di credito, bonifico bancario o contrassegno.

Infine, nell’eventualità di difficoltà durante la fase di personalizzazione o per richiedere informazioni aggiuntive, è attivo un qualificato servizio di customer care multicanale.