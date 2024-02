Farmaciauno, l’e-commerce farmaceutico leader in Italia con sconti fino al 70% su farmaci, integratori e cosmetici

Dove acquistare farmaci, parafarmaci e tantissimi altri articoli per prendersi cura della propria salute? Nello spazio di qualche istante su Farmaciauno (www.farmaciauno.it), farmacia digitale autorizzata dal Ministero della Salute, i clienti possono scoprire un catalogo composto da oltre 90.000 opzioni, espressione dei top brand del settore. Spedizioni in 24/72 ore, resi assicurati e sconti reali fino al 70% rendono l’offerta davvero unica. Una conferma? Giunge dagli oltre 134.000 feedback verificati da Feedaty.

Passando in rassegna la proposta di Farmaciauno, l’utente può trovare tutto ciò di cui ha bisogno con la massima semplicità. La mission della realtà italiana, fondata sui valori di qualità, accessibilità e professionalità, è quello di offrire i migliori prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a prezzi concorrenziali.

Il catalogo dell’e-commerce, non a caso, si caratterizza per l’eccellente rapporto qualità/prezzo. A ciò si aggiungono sconti reali fino al 70% e ulteriori promozioni periodiche che regolarmente scandiscono il calendario digitale.

Per ciò che riguarda i prodotti, in pochi istanti online s’incontrano rimedi per tantissime problematiche, dalle allergie respiratorie alla cefalea, medicinali da banco, parafarmaci, soluzioni di veterinaria, alimenti sostitutivi, cosmetici, integratori (fra cui anche integratori vitamina B ), presidi medicali, accessori per neonati e bambini e non solo.

Farmaciauno, nata nel 2014, ha saputo percorrere al meglio l’evoluzione di questo settore, affermandosi come uno degli attori più importanti in tutto il territorio italiano. Non a caso, è già stata scelta da più di due milioni di clienti e vanta oltre 134.000 recensioni certificate da Feedaty, con l’ottimo rating medio di 4,9/5.

Un qualificato servizio di customer care multi-canale è sempre pronto a supportare nell’eventualità di dubbi o difficoltà. Agli utenti, inoltre, viene offerta l’opportunità di richiedere consulti diretti con farmacisti in tempo reale, consulenze tramite live chat o video, nonché compilare quiz online. Il merito? Di una piattaforma del tutto user-friendly, progettata con l’obiettivo di ricreare la medesima fiducia che lega consumatore e farmacista nella farmacia tradizionale.

Gli acquisti vengono recapitati direttamente a casa del cliente in 24/72 ore e i costi di gestione per gli ordini sono di appena 1,50 euro. Nell’eventualità di un acquisto errato è previsto il reso a costo zero e, per assicurare la massima tranquillità, Farmaciauno applica la politica “Soddisfatti o Rimborsati”.

Il Blog ufficiale dell’azienda offre spunti preziosi, suggerimenti e interessanti articoli di approfondimento legati alla salute e al benessere. Concludono la shopping experience online, all’insegna di sicurezza e protezione, varie modalità di pagamento: PayPal, carte di credito, bonifico bancario e contrassegno.

