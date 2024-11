Estrattore di succo: consigli per la scelta

L'estrattore è un elettrodomestico rivoluzionario poiché consente di ottenere un delizioso e salutare succo da frutta e verdura fresca senza rovinarne i preziosi nutrienti contenuti. Essendo la novità più interessante in questo tipo di mercato, ci si potrebbe trovare in difficoltà nel momento della scelta. Per trovare l'estrattore di succo migliore, occorre tenere d'occhio parametri come la velocità, la capacità, la facilità di pulizia.

La velocità dei giri

Una delle caratteristiche fondamentali da considerare per scegliere l’estrattore su Hurom.it riguarda la velocità dei giri. Anzi, sarebbe meglio dire la “lentezza“ poiché è proprio il funzionamento a bassi giri il segreto del suo successo. Un buon estrattore di succo dovrebbe funzionare tra i 60 / 80 e massimo 100 giri al minuto. Se troppo veloce, rischia di stracciare e ridurre la preziosa frutta in poltiglia, proprio come fanno elettrodomestici più obsoleti come spremiagrumi e frullatori che hanno votato tutto alla velocità rinunciando però alla qualità del risultato.

La capacità

La capacità è un altro fattore da prendere in considerazione nel momento in cui ci si trova alle prese con la scelta di un estrattore. Bisogna considerare il numero di persone presenti in casa perché fare succhi e centrifugati per tutta la famiglia richiede un elettrodomestico top di gamma. Produrre due litri di succo fresco è quello che ci vuole anche per chi desidera una centrifuga non per sfizio ma perché ne fa un uso intensivo.

Tuttavia, a far sì che la quantità di succo sia elevata, non è solo la capacità ma proprio il suo funzionamento. Infatti, la tecnica di spremitura a freddo che prevede di spingere lentamente gli ingredienti verso il filtro, separa maggiori quantità di succo dalla polpa la quale è raccolta nel contenitore degli scarti.

L'ampiezza del tubo inseritore

Più il tubo inseritore è grande, meno fatica si fa a preparare la frutta e la verdura. Se il tubo dove inserire frutta e verdura è molto stretto, va a finire che ci vuole molto tempo per tagliare tutto in pezzi sufficientemente piccoli da passare. Al contrario, un tubo inseritore grande, fa guadagnare in termini di velocità poiché si perde meno tempo ad affettare e tagliare ingredienti come ortaggi, frutta, erbe aromatiche, frutta secca.

La facilità di smontaggio

Un buon estrattore di succo è un elettrodomestico facile da montare e smontare. Anche chi lo usa per la prima volta, deve riuscirci senza intoppi, quasi senza dare uno sguardo al libretto di istruzioni. Infatti, un elettrodomestico per preparare succhi, centrifugati e frullati deve essere semplice e facile da usare.

Il lavaggio in lavastoviglie

Inoltre, i pezzi che si smontano facilmente devono potersi lavare in lavastoviglie: ne va dalle praticità. Un buon elettrodomestico che realizza frullati, succhi, centrifugati permette di inserire tutte le parti che vengono in contatto con gli alimenti direttamente in lavastoviglie evitando di doverli lavare a mano. È un aspetto da non sottovalutare perché significa usare l’elettrodomestico in modo intensivo da colazione a cena.