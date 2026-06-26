Estate, tempo di crociere: come prenotare la propria vacanza sulle navi Royal Caribbean

Anche i non esperti di crociere hanno sentito questo nome almeno una volta: Royal Caribbean. La compagnia di navigazione statunitense è uno di quei brand in cui prima o poi ci si imbatte, anche in Italia, che pure non rappresenta il suo mercato principale.



Le crociere in partenza dal nostro paese a bordo delle navi Royal Caribbean sono concentrate perlopiù in alta stagione: ecco perché, se si desidera imbarcarsi su queste spettacolari navi che incarnano l’ideale a stelle e strisce dell’intrattenimento in mare, occorre individuare per tempo tratta e date, così da garantirsi una cabina.



Uno dei modi per ottenere preventivi chiari con il supporto di agenti umani specializzati esclusivamente in vendita crociere è consultare il portale Ticketcrociere.it : nato 20 anni fa, oggi rappresenta una delle piattaforme preferite dagli italiani per prenotare - in anticipo o last minute - la propria crociera.

Da dove partono le navi Royal Caribbean in Italia