Estate, tempo di crociere: come prenotare la propria vacanza sulle navi Royal Caribbean

Anche i non esperti di crociere hanno sentito questo nome almeno una volta: Royal Caribbean. La compagnia di navigazione statunitense è uno di quei brand in cui prima o poi ci si imbatte, anche in Italia, che pure non rappresenta il suo mercato principale.
Le crociere in partenza dal nostro paese a bordo delle navi Royal Caribbean sono concentrate perlopiù in alta stagione: ecco perché, se si desidera imbarcarsi su queste spettacolari navi che incarnano l’ideale a stelle e strisce dell’intrattenimento in mare, occorre individuare per tempo tratta e date, così da garantirsi una cabina.
Uno dei modi per ottenere preventivi chiari con il supporto di agenti umani specializzati esclusivamente in vendita crociere è consultare il portale Ticketcrociere.it: nato 20 anni fa, oggi rappresenta una delle piattaforme preferite dagli italiani per prenotare - in anticipo o last minute - la propria crociera.
Da dove partono le navi Royal Caribbean in Italia
Il mercato crocieristico in Italia cresce ogni anno, le tratte si moltiplicano, così come le destinazioni raggiungibili. Serve dunque essere chiari su “chi parte e da dove”. Nel caso della compagnia americana, i principali porti italiani di imbarco e sbarco passeggeri sono due: Civitavecchia (Roma) e Ravenna, da cui partono le crociere Royal Caribbean verso il Mediterraneo occidentale ed orientale.
Il porto di Civitavecchia è il punto di partenza preferito per esplorare sia il Mare Nostrum occidentale che le isole greche. La prima delle due navi impiegate su questi itinerari è la Odyssey of the Seas, della classe Quantum Ultra, che propone regolarmente crociere di 7 notti che fanno tappa in Italia, sulle isole greche e in Turchia. L'itinerario classico include tappe come Santorini, Mykonos ed Efeso, con soste a Napoli prima del rientro. Odyssey of the Seas è celebre per le sue attrazioni avveniristiche, come il simulatore di volo RipCord by iFLY, la capsula panoramica North Star che si eleva a 90 metri sul livello del mare e il SeaPlex, il più grande spazio coperto per attività sportive e ricreative in mare.
La seconda grande nave targata Royal Caribbean che d’estate ha come homeport Civitavecchia è Legend of the Seas, esemplare appena inaugurato che segue itinerari focalizzati sul Mediterraneo occidentale. Queste crociere di 7 o 8 notti toccano destinazioni storiche e balneari di rilievo tra Italia, Francia e Spagna: i passeggeri possono sbarcare a Napoli, esplorare le meraviglie artistiche di Barcellona, rilassarsi sulle spiagge di Palma di Maiorca, respirare l'atmosfera provenzale di Marsiglia e fare una capatina in Toscana grazie allo scalo a La Spezia.
Legend of the Seas, terzo esemplare della rivoluzionaria classe Icon, la più avanzata mai realizzata da Royal Caribbean, è la prima nave di questo tipo ad essere posizionata sul Mediterraneo. In questo modo, la compagnia americana porta in Italia e in Europa un nuovo concetto di vacanza in mare, finora riservato ai Caraibi, i cui punti di forza sono le attrazioni spettacolari e l’intrattenimento di ultima generazione.
Per chi disponesse di budget un po’ più contenuti, l’alternativa è imbarcarsi su Brilliance of the Seas, nave meno recente delle sorelle Odyssey e Legend che offre comunque servizi di alta qualità, si muove sulle stesse tratte e offre anche partenze da Trieste.
Spostandosi sul versante adriatico, il porto di Ravenna è diventato il principale punto di riferimento per le rotte verso il Mediterraneo Orientale e il Mar Adriatico, facilitando l'accesso anche ai viaggiatori provenienti dal Nord Italia. Da qui opera la Explorer of the Seas, nave della classe Voyager molto apprezzata dalle famiglie per il perfetto mix di relax e intrattenimento. Gli itinerari di 7 notti in partenza da Ravenna conducono i passeggeri alla scoperta di Croazia e Grecia. Le tappe principali includono la città fortificata di Dubrovnik, il porto storico di Spalato e le spettacolari isole greche di Santorini e Mykonos, oltre a uno scalo al Pireo per visitare Atene.