Scegliere tra Palau e Cannigione per un'escursione nell'Arcipelago di La Maddalena significa valutare soprattutto la posizione del porto, i tempi di navigazione e il percorso previsto. Entrambe le località permettono di visitare alcune delle isole più belle della Sardegna settentrionale, ma l'esperienza può cambiare in base al tipo di imbarcazione e all'itinerario.

Palau è generalmente la scelta più diretta per raggiungere l'arcipelago, mentre Cannigione offre una partenza comoda per chi soggiorna nel Golfo di Arzachena e la possibilità di ammirare un tratto di costa più ampio durante la navigazione.

Partire da Palau: tempi di navigazione e itinerari

Palau si trova di fronte all'isola principale di La Maddalena, separata dalla costa sarda da uno stretto braccio di mare. Questa vicinanza rende il porto uno dei punti di partenza più utilizzati per le escursioni giornaliere nell'arcipelago.

Il collegamento in traghetto tra Palau e La Maddalena richiede normalmente circa 15-20 minuti. Le escursioni turistiche seguono però percorsi differenti, perché raggiungono anche le isole minori e prevedono soste per il bagno.

Molti tour organizzati da Palau durano circa sette o otto ore e comprendono alcune delle destinazioni più conosciute:

● Spargi, apprezzata per le spiagge sabbiose e le acque trasparenti di Cala Corsara.

● Budelli, celebre per la Spiaggia Rosa, osservabile dalla barca nel rispetto delle norme di tutela.

● Santa Maria, caratterizzata da spiagge chiare e fondali adatti alla balneazione.

● La Maddalena, dove alcuni itinerari prevedono una sosta per visitare il centro abitato.

La vicinanza del porto non garantisce automaticamente soste più lunghe. Il tempo effettivamente trascorso nelle diverse località dipende dal programma dell'operatore, dalla velocità dell'imbarcazione e dalle condizioni del mare.

Palau offre inoltre un vantaggio per chi desidera visitare soltanto l'isola principale: da qui partono i traghetti di linea che trasportano anche automobili. Si tratta tuttavia di un servizio diverso dalle escursioni turistiche verso Spargi, Budelli e Santa Maria.

Partire da Cannigione: percorso e durata dell'escursione

Cannigione si trova nel Golfo di Arzachena, più a sud rispetto a Palau. Le escursioni partono dal porto turistico e raggiungono l'arcipelago attraversando un tratto di mare più lungo.

Questa differenza geografica modifica soprattutto la prima parte della giornata. Durante la navigazione si possono osservare il paesaggio del golfo e, a seconda della rotta, le coste di Caprera e delle isole vicine.

Le escursioni organizzate da Cannigione durano generalmente un'intera giornata, con partenze al mattino e rientro nel tardo pomeriggio. Alcuni operatori propongono itinerari di circa sette-otto ore, comprensivi delle soste per nuotare e visitare le spiagge.

Non bisogna però pensare che partire da Cannigione significhi necessariamente vedere meno isole. Diversi tour raggiungono Spargi, Budelli e Santa Maria, mentre altri privilegiano le baie di Caprera e i punti di balneazione meno frequentati.

La differenza dipende anche dal mezzo scelto. Le motonavi seguono programmi prestabiliti e possono ospitare numerosi passeggeri; i gommoni con skipper, generalmente destinati a gruppi più piccoli, possono proporre soste differenti, sempre nel rispetto delle autorizzazioni e delle condizioni meteorologiche.

Per chi alloggia a Cannigione, Baja Sardinia o nelle vicinanze della Costa Smeralda, partire direttamente dal Golfo di Arzachena può risultare più pratico rispetto a raggiungere Palau in automobile.

Quali differenze ci sono tra le escursioni da Palau e Cannigione?

La scelta del porto non dovrebbe basarsi soltanto sulla distanza dalle isole. Per confrontare correttamente due escursioni è necessario considerare anche la durata delle soste, i servizi inclusi e le modalità di visita.

Chi desidera trascorrere più tempo in spiaggia dovrebbe verificare quanti sbarchi sono previsti e quanto durano. Un'escursione con quattro soste brevi può essere meno adatta al relax rispetto a un itinerario che dedica più tempo a due o tre località.

Anche la tipologia di imbarcazione influisce sull'esperienza. Una motonave può offrire spazi ombreggiati, servizi igienici e ristoro a bordo, mentre un gommone con skipper permette spesso di viaggiare con meno persone e di raggiungere differenti punti di ancoraggio.

Per confrontare le proposte disponibili è utile consultare i programmi delle escursioni in barca a La Maddalena , verificando per ciascuna partenza l'itinerario, la durata e le soste effettivamente previste.

Un altro elemento da controllare riguarda il prezzo. Due escursioni apparentemente simili possono avere costi diversi perché includono servizi differenti, come pranzo, bevande, attrezzatura per lo snorkeling o contributi di accesso e sbarco.

È importante anche distinguere tra una sosta panoramica e uno sbarco effettivo. Per esempio, la Spiaggia Rosa di Budelli è sottoposta a particolari restrizioni: ammirarla dalla barca non equivale a poter accedere alla spiaggia.

Infine, gli itinerari possono essere modificati in presenza di vento o mare mosso. Prima di prenotare conviene verificare le condizioni di cancellazione e le alternative previste dall'organizzatore.

Meglio Palau o Cannigione in base alla località di soggiorno?

Per chi soggiorna a Palau, Santa Teresa Gallura o nelle località vicine, partire da Palau è generalmente la soluzione più semplice. Si evita un trasferimento verso sud e si raggiunge rapidamente il punto d'imbarco.

Chi trascorre le vacanze a Cannigione o nel Golfo di Arzachena può invece trovare più conveniente una partenza locale. Il maggiore tempo di navigazione può essere compensato dalla comodità di non dover utilizzare l'automobile prima e dopo l'escursione.

Per chi alloggia a Porto Cervo, Baja Sardinia oppure Olbia, la scelta richiede un confronto più attento. Occorre valutare la distanza stradale dai due porti, gli orari di check-in, la disponibilità dei parcheggi e il programma complessivo della giornata.

Le famiglie con bambini piccoli potrebbero preferire un'imbarcazione dotata di servizi e zone d'ombra, mentre chi ama nuotare e fare snorkeling dovrebbe concentrarsi soprattutto sul numero e sulla durata delle soste in acqua.

In definitiva, Palau conviene soprattutto per la vicinanza all'arcipelago, mentre Cannigione può essere preferibile per la comodità logistica e per il percorso panoramico. Nessuna delle due partenze è automaticamente migliore: l'escursione più adatta è quella che combina un porto facilmente raggiungibile, soste coerenti con i propri interessi e servizi adeguati alle esigenze della giornata.