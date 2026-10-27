L'agenzia web di Treviso sviluppa negozi WooCommerce per aziende di abbigliamento e articoli sportivi con giacenze allineate fra magazzino, punto vendita e sito. Il problema più costoso, spiega, non è la grafica: è il prodotto venduto e poi annullato.

Casale sul Sile (TV) –

Orto Creativo, agenzia web di Treviso con sede a Casale sul Sile, imposta lo sviluppo degli e-commerce di moda e sport a partire dal collegamento con il gestionale aziendale, così che quantità e prezzi mostrati sul sito corrispondano a quelli reali di magazzino.

Orto Creativo è un'agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015: realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads per aziende e PMI.

Il problema delle varianti

Nell'abbigliamento ogni articolo si moltiplica: una maglia in cinque taglie e quattro colori sono venti varianti da tenere aggiornate. Se il negozio online non è collegato al gestionale, prima o poi vende un capo già uscito dal negozio fisico. Ne seguono l'annullamento dell'ordine, il rimborso e un cliente che difficilmente torna.

Come Orto Creativo sviluppa un e-commerce collegato al gestionale

1. Analisi del catalogo e dei dati: si verifica da dove arrivano prodotti, varianti e giacenze; da questa fase, di circa una settimana, esce il preventivo.

2. Collegamento al gestionale o ERP: quantità e prezzi restano allineati fra magazzino e sito.

3. Checkout in tre passaggi: con carta, PayPal, Satispay, bonifico e contrassegno.

4. Ritiro in negozio: per chi ha un punto vendita, con giacenze condivise.

5. Area rivenditori per il B2B: listini personalizzati, minimi d'ordine e riordino dallo storico.

6. Collaudo con acquisti reali prima del lancio.

Fra i progetti dell'agenzia c'è Risskio, e-commerce di moda B2B e B2C collegato al gestionale aziendale. Per un progetto standard i tempi indicati sono di otto-dodici settimane; i ritardi, spiega l'agenzia, nascono quasi sempre da foto, testi e decisioni sulle spedizioni, non dallo sviluppo.

«Nel fashion un negozio scollegato dal magazzino vende due volte la stessa giacca, e la seconda volta la paghi tu», dichiara Christian Paggiarin, fondatore di Orto Creativo. «Per questo il collegamento al gestionale lo decidiamo all'inizio, non lo aggiungiamo dopo. E se a un'azienda basta una piattaforma in abbonamento, glielo diciamo, anche quando vuol dire non lavorare insieme.»

I negozi sono sviluppati su WooCommerce con tema su misura: hosting e dominio restano intestati al cliente e non sono previste commissioni sulle vendite.

Il servizio è descritto nella pagina dedicata alla realizzazione e-commerce a Treviso . Il profilo dell'agenzia è sul sito di Orto Creativo .

Domande frequenti

Come si collega un e-commerce WooCommerce al gestionale?

Orto Creativo analizza prima l'origine dei dati di prodotti, varianti e giacenze, poi collega il negozio al gestionale o all'ERP dell'azienda in modo che quantità e prezzi restino allineati fra magazzino, punto vendita e sito.

Quanto tempo serve per realizzare un e-commerce?

Per un progetto standard Orto Creativo indica otto-dodici settimane, articolate in analisi, prototipo, sviluppo, integrazioni e collaudo, formazione e consegna.

Chi è Orto Creativo

Orto Creativo è un'agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015. Realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads su Facebook e Instagram per aziende e PMI di Treviso, Venezia, Mestre e del Veneto, con obiettivi misurabili su vendite e contatti.

Contatti per la stampa

Orto Creativo

Vicolo Antonio Meucci 27, 31032 Casale sul Sile (TV)

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