Dolore al collo nei lavoratori d’ufficio: quali soluzioni?

Il dolore al collo (più tecnicamente si parla di cervicalgia) è un problema di riscontro comune nei lavoratori d’ufficio, una categoria di persone che, a causa del loro tipo di professione, mantengono per diverse ore una postura scorretta per 5-6 giorni alla settimana, davanti allo schermo di un personal computer.

Si ritiene che la percentuale di persone sofferenti di cervicalgia oscilli tra il 15 e il 44%; circa la metà di queste svolgono mansioni d’ufficio.

La cervicalgia da lavoro d’ufficio non è un problema da sottovalutare dal momento che nel lungo termine la situazione rischia di cronicizzarsi diventando alquanto fastidiosa e talvolta invalidante, anche perché in molti casi alla cervicalgia si associa una cefalea muscolo-tensiva e una dolenzia che interessa anche la zona delle spalle. La postura scorretta è spesso inoltre causa di dolore nella zona lombare (lombalgia).

Dal momento che si tratta di una problematica particolarmente diffusa cerchiamo di dare qualche suggerimento in proposito.

Dolore al collo e lavoro d’ufficio: l’importanza di scrivania e sedia

Un aiuto contro il dolore al collo e alla schiena deriva dalla scelta corretta di scrivania e sedia.

Per quanto riguarda la scrivania, l’aspetto più importante da considerare è l’altezza che dovrebbe essere compresa tra i 70 e i 76 cm. Questo range abbastanza ampio tiene conto del fatto che l’altezza fra una persona e l’altra può essere molto diversa; è quindi molto importante dotarsi di una scrivania ad altezza regolabile.

Per quanto concerne invece la sedia, è fondamentale optare per un modello ergonomico e regolabile in altezza; questa deve essere tale da far sì che i piedi siano appoggiati al pavimento e che le gambe formino un angolo di 90 gradi.

La schiena deve essere sostenuta dallo schienale e gli avambracci devono essere appoggiati sul piano.

Distanza dallo schermo del personal computer

La distanza consigliata tra il volto e lo schermo del personal computer è compresa tra i 50 e 70 cm circa. Maggiore è la dimensione dello schermo, maggiore dovrebbe essere la distanza dagli occhi.

Importanza delle pause e degli esercizi

Anche si usa una sedia ergonomica e l’altezza della scrivania è corretta, è molto importante durante la giornata lavorativa prendersi delle brevi pause per sgranchirsi le gambe e il collo. Ci sono molti articoli in Rete che mostrano dettagliatamente alcuni esercizi ad hoc alcuni dei quali possono essere fatti addirittura da seduti.

Rimedi naturali

Per alleviare il dolore al collo è possibile anche ricorrere a rimedi naturali come per esempio il roll-on con CBD di Nordic Oil, un prodotto a uso topico (locale) da applicare nella zona dolente.

Come spiega Dannie Patiño-Hansen, co-fondatore e CEO di Nordic Oil, il roll-on di CBD è “specificamente formulato per fornire un sollievo mirato per il dolore al collo, rendendolo uno strumento essenziale per i lavoratori d'ufficio che cercano soluzioni naturali”.

Il CBD o cannabidiolo è un fitocannabinoide presente nella Cannabis sativa, una pianta appartenente alla famiglia Cannabacee. A tale sostanza si riconoscono proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e rilassanti.

Il CBD non deve essere confuso con il THC, un altro cannabinoide che a differenza del primo ha effetti psicoattivi.

I roll-on sono facili da utilizzare e hanno un’azione mirata dal momento che il prodotto viene applicato soltanto sulla zona da trattare; non è quindi un rimedio sistemico come per esempio quelli a uso orale (compresse, capsule, gocce ecc.).