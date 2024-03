Dieta vegana: alcuni suggerimenti su come farla al meglio

Un tempo era una scelta che accomunava una ristretta nicchia, oggi invece sempre più persone scelgono di seguire nella quotidianità una dieta vegana, eliminando dalla propria alimentazione tutto ciò che ha un’origine animale, prediligendo, dunque, una dieta a base esclusivamente vegetale.

Se in un primo momento questo approccio è stato ampiamente osteggiato, oggi è più comune pensare che scegliere prodotti vegan rappresenti una scelta che potrebbe diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e il consumo delle risorse naturali, nonché promuovere il benessere degli animali e regalare benefici per la salute.

Una scelta di questo tipo richiede una grande attenzione alla selezione dei prodotti da portare in tavola, con un occhio di riguardo alle etichette e a un acquisto consapevole delle materie prime. Chi vuole mangiare vegano cerca spesso di evitare il più possibile gli alimenti pronti che imitano e cercano di sostituire le preparazioni di origine animale, scegliendo piuttosto cibi freschi, selezionati ed ecosostenibili, come gli alimenti biologici di Passo Ladro .

Cosa portare in tavola per mangiare vegano

Oggi seguire una dieta vegana è certamente “complicato” anche se molto sta cambiando tant’è che supermercati e ristoranti si stanno adeguando proponendo molte alternative a base solo vegetale. Una scelta molto gettonata, però, resta quella di acquistare le materie prime semplici e realizzare in casa tante prelibatezze vegan che saziano e deliziano il palato.

Questi prodotti non hanno conquistato solo i negozi fisici ma anche gli shop online. Ci si può rivolgere, infatti, anche alle tante realtà green che lavorano in Italia e che raggiungono tutti, in ogni parte d’Italia, con le spedizioni, per mangiare bene, sano e a base vegetale. In questo caso l’esperienza di shopping è veloce e comoda, per chi ha sempre poco tempo da dedicare alla spesa, garantendosi l’arrivo a casa di qualità, freschezza e gusto.

Non si può comprare solo frutta e verdura di stagione, meglio se biologica, ma si possono acquistare anche prodotti gourmet, sughi biologici, pesti bio e altri prodotti vegani che consentono di arricchire la dispensa per preparare piatti fatti in casa con gusto e sapore.

Alcuni suggerimenti

Quello che non manca mai in una dieta vegana che si rispetti sono certamente i cereali, i legumi, la verdura, la frutta fresca e secca insieme ai semi oleosi ma anche alcuni cibi proteici ricchi di proteine che sono di origine vegetale.

Sui cereali la scelta è molto ampia: dal pane alla pasta al riso che possono essere proposti per pranzo e cena in abbinamento a verdure, sughi a base vegetale (di pomodoro o pesti) e tutti i tipi di legumi. Questi ultimi sono perfetti poi per creare delle gustose zuppe in abbinamento con le verdure, veg burger e hummus, non solo di ceci ma in tante varianti.

Poi ci sono tutti i tipi di frumento: il mais, il miglio, orzo, l’avena, la segale, il farro, il grano saraceno, il kamut, la quinoa ed il cous cous, che possono essere portati in tavola per i pasti principali, come anche la colazione insieme a fette biscottate, grissini e cracker. Indispensabili, infine, i prodotti a base di soia che danno molte proteine di origine vegetale.