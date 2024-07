De Pascale vuole cambiare la legge urbanistica regionale: “Mostra limiti”

Se governerà in viale Aldo Moro, Michele De Pascale cambierà la legge urbanistica della Regione Emilia-Romagna, approvata nel 2017 dalla prima giunta Bonaccini con l’intenzione di ridurre la cementificazione. “E’ una legge alla quale dovremo mettere mano”, conferma il candidato del centrosinistra, stasera al salotto bolognese di Patrizia Finucci Gallo. “Anche se Stefano (Bonaccini, ndr) è un grande comunicatore qui c’è un supplemento di narrazione da fare. E’ l’unica legge urbanistica italiana che ha cancellato previsioni edificatorie”. Fissando però un limite temporale oltre il quale i progetti sarebbero stati depennati, “questa dinamica ha prodotto il contrario dell’obiettivo- rileva il sindaco di Ravenna- tutti quelli che potevano sono partiti oppure hanno svenduto i terreni, quindi la tendenza è stata una presa d’assalto”. Oggi “ci troviamo in un altro film, dobbiamo lavorare su alcuni elementi di deroga concepiti per le imprese che vogliono allargarsi nei piccoli comuni”. Di fronte alle aziende che vogliono allargare i loro capannoni, infatti, “quel sindaco o passa come nemico del popolo perché l’azienda minaccia di chiudere o come devastatore del territorio. Questa dinamica va ripresa in mano. E bisogna anche cambiare alcuni piani che non sono ancora partiti”. La legge, insomma, “aveva ottime intenzioni e ma a distanza di anni mostra alcuni limiti”, e’ il giudizio di De Pascale.