Dalle Rive dell’Adriatico alle Sabbie di Dubai in Auto Sportive a Noleggio

Società
Dalle Rive dell’Adriatico alle Sabbie di Dubai in Auto Sportive a Noleggio

Mentre percorri la strada lungo la costa adriatica, il vento suona tra i capelli e la voce di Laura Pausini arriva dalla radio: sembra che la vita sia perfetta. In Emilia Romagna sanno molto della velocità e del gusto: dalle tagliatelle con stufati a Modena al ruggito dei motori a Maranello. Qui, l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma una parte della cultura, come il vino o l’opera. Ma immaginate di prendere quella passione e portarla dall’altra parte, dove la sabbia è calda, i grattacieli sono più alti e le autostrade vanno oltre l’orizzonte. Benvenuti a Dubai, una città in cui l’amore italiano per le macchine trova una continuazione in una nuova estetica.

Coloro che sono cresciuti tra le leggende del motore di Bologna e le ruggenti piste di Maranello non saranno in grado di rimanere indifferenti a ciò che Dubai ha da offrire. Anche qui apprezzano la velocità, la potenza e l'aspetto spettacolare. Ecco perché molti che vengono qui scelgono non solo il comfort, ma l’opportunità di guidare un’auto sportiva a Dubai per vivere la città a livello di emozione. La piattaforma Renty è stata una vera manna dal cielo per coloro che vogliono combinare la passione italiana per le auto con il lusso orientale. Il noleggio qui è veloce, la scelta è impressionante e la sensazione è quasi come a casa, solo con le palme fuori dalla finestra.

● Dov’è lo spirito dell’Italia a Dubai?

Anche a migliaia di chilometri da Bologna o Rimini, si possono facilmente trovare sapori d’animo familiari. Ci sono ristoranti a Dubai che servono ravioli al tartufo, pizza con crosta sottile o gelato degno di Rimini. Alcuni chef provengono dall’Emilia Romagna e nei loro piatti si sente l’accento: rispetto per il prodotto e passione per i dettagli. Qui l’Italia non scompare, ma come se stesse ottenendo un nuovo sfondo: palme, luci dei grattacieli e il rumore dell’Est.

Non solo il cibo, ma l’estetica stessa dell’Italia prende vita a Dubai: boutique con abiti di Milano, saloni con macchine di Maranello, mostre d’arte contemporanea. Anche una passeggiata nel Dubai Mall può assomigliare a vetrine nel centro di Modena. E quando sali su un’auto sportiva dopo lo shopping, si sente come sull’autostrada italiana: lo stile qui diventa un linguaggio che comprende sia in Europa che negli Emirati.

● Contrasto: dall’autostrada Romagna all’autostrada Dubai

In Emilia Romagna, le strade conducono attraverso campi, vigneti e borghi, dove è possibile fermarsi per un bicchiere di Lambrusco o un piatto di prosciutto. C’è ogni giro – con la storia, ogni svolta – con i ricordi. Queste sono strade che volete sentire lentamente mentre vi godete il momento. Li conoscete quasi a memoria e questo è ciò che dà una magia speciale: siete a casa, siete al ritmo della vostra regione.

Le cose sono diverse a Dubai: le piste sono dritte, lisce, scintillanti e fuori dalla finestra invece delle colline ci sono torri di vetro e deserto. Qui si vuole premere il gas e sentire il vento. Ma ciò che unisce questi due mondi è la sensazione di libertà quando si sceglie il percorso da solo. E in questo senso, noleggiare un’auto diventa non solo una comodità, ma un modo per rimanere fedeli a se stessi, anche in un’altra cultura.

● Percorsi e fermate

Proprio come in Emilia Romagna si sa che serve il miglior parmigiano o mortadella, a Dubai si trova rapidamente i suoi gusti preferiti – se c’è un’auto a portata di mano. Con le auto, è facile organizzare un safari gastronomico: al mattino – colazione in una caffetteria con vista sulla baia, nel pomeriggio – degustazione in un autentico ristorante Degli Emirati, la sera – cena nella sky lounge panoramica. Auto a noleggio vi aiuta non solo a muovervi, ma anche a costruire il vostro itinerario gastronomico in modo flessibile.

#getAltImage_v1($tempImage)

Nel fine settimana, si può semplicemente viaggiare – senza un piano. Trovate un posto accogliente sulla costa, fermate al Museum of Modern Art, fermate per un festival gastronomico in periferia. Dubai, nonostante la sua verticalità, offre un sacco di possibilità orizzontali – e per aprirle, la mobilità è importante. Soprattutto se siete abituati alla facilità di spostamento tra Parma e Ravenna, dove mettersi al volante fa parte dell’estetica quotidiana.

Non solo le compagnie aeree conducono da Emilia Romagna a Dubai, ma anche una passione condivisa per lo stile, la velocità e la vita senza compromessi. E se la strada chiama, lasciate che ci siano palme fuori dalla finestra e il motore ringhia sotto il cofano. Tutto il resto sono dettagli.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui