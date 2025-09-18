Dalle Rive dell’Adriatico alle Sabbie di Dubai in Auto Sportive a Noleggio

Mentre percorri la strada lungo la costa adriatica, il vento suona tra i capelli e la voce di Laura Pausini arriva dalla radio: sembra che la vita sia perfetta. In Emilia Romagna sanno molto della velocità e del gusto: dalle tagliatelle con stufati a Modena al ruggito dei motori a Maranello. Qui, l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma una parte della cultura, come il vino o l’opera. Ma immaginate di prendere quella passione e portarla dall’altra parte, dove la sabbia è calda, i grattacieli sono più alti e le autostrade vanno oltre l’orizzonte. Benvenuti a Dubai, una città in cui l’amore italiano per le macchine trova una continuazione in una nuova estetica.

Coloro che sono cresciuti tra le leggende del motore di Bologna e le ruggenti piste di Maranello non saranno in grado di rimanere indifferenti a ciò che Dubai ha da offrire. Anche qui apprezzano la velocità, la potenza e l'aspetto spettacolare. Ecco perché molti che vengono qui scelgono non solo il comfort, ma l’opportunità di guidare un’auto sportiva a Dubai per vivere la città a livello di emozione. La piattaforma Renty è stata una vera manna dal cielo per coloro che vogliono combinare la passione italiana per le auto con il lusso orientale. Il noleggio qui è veloce, la scelta è impressionante e la sensazione è quasi come a casa, solo con le palme fuori dalla finestra.

● Dov’è lo spirito dell’Italia a Dubai?

Anche a migliaia di chilometri da Bologna o Rimini, si possono facilmente trovare sapori d’animo familiari. Ci sono ristoranti a Dubai che servono ravioli al tartufo, pizza con crosta sottile o gelato degno di Rimini. Alcuni chef provengono dall’Emilia Romagna e nei loro piatti si sente l’accento: rispetto per il prodotto e passione per i dettagli. Qui l’Italia non scompare, ma come se stesse ottenendo un nuovo sfondo: palme, luci dei grattacieli e il rumore dell’Est.

Non solo il cibo, ma l’estetica stessa dell’Italia prende vita a Dubai: boutique con abiti di Milano, saloni con macchine di Maranello, mostre d’arte contemporanea. Anche una passeggiata nel Dubai Mall può assomigliare a vetrine nel centro di Modena. E quando sali su un’auto sportiva dopo lo shopping, si sente come sull’autostrada italiana: lo stile qui diventa un linguaggio che comprende sia in Europa che negli Emirati.

● Contrasto: dall’autostrada Romagna all’autostrada Dubai

In Emilia Romagna, le strade conducono attraverso campi, vigneti e borghi, dove è possibile fermarsi per un bicchiere di Lambrusco o un piatto di prosciutto. C’è ogni giro – con la storia, ogni svolta – con i ricordi. Queste sono strade che volete sentire lentamente mentre vi godete il momento. Li conoscete quasi a memoria e questo è ciò che dà una magia speciale: siete a casa, siete al ritmo della vostra regione.

Le cose sono diverse a Dubai: le piste sono dritte, lisce, scintillanti e fuori dalla finestra invece delle colline ci sono torri di vetro e deserto. Qui si vuole premere il gas e sentire il vento. Ma ciò che unisce questi due mondi è la sensazione di libertà quando si sceglie il percorso da solo. E in questo senso, noleggiare un’auto diventa non solo una comodità , ma un modo per rimanere fedeli a se stessi, anche in un’altra cultura.

● Percorsi e fermate

Proprio come in Emilia Romagna si sa che serve il miglior parmigiano o mortadella, a Dubai si trova rapidamente i suoi gusti preferiti – se c’è un’auto a portata di mano. Con le auto, è facile organizzare un safari gastronomico: al mattino – colazione in una caffetteria con vista sulla baia, nel pomeriggio – degustazione in un autentico ristorante Degli Emirati, la sera – cena nella sky lounge panoramica. Auto a noleggio vi aiuta non solo a muovervi, ma anche a costruire il vostro itinerario gastronomico in modo flessibile.