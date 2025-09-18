Dalle Rive dell’Adriatico alle Sabbie di Dubai in Auto Sportive a Noleggio

Nel fine settimana, si può semplicemente viaggiare – senza un piano. Trovate un posto accogliente sulla costa, fermate al Museum of Modern Art, fermate per un festival gastronomico in periferia. Dubai, nonostante la sua verticalità, offre un sacco di possibilità orizzontali – e per aprirle, la mobilità è importante. Soprattutto se siete abituati alla facilità di spostamento tra Parma e Ravenna, dove mettersi al volante fa parte dell’estetica quotidiana.Non solo le compagnie aeree conducono da Emilia Romagna a Dubai, ma anche una passione condivisa per lo stile, la velocità e la vita senza compromessi. E se la strada chiama, lasciate che ci siano palme fuori dalla finestra e il motore ringhia sotto il cofano. Tutto il resto sono dettagli.