Dalle officine alle startup: il saper fare emiliano-romagnolo alla prova del digitale

L'Emilia-Romagna resta una delle locomotive manifatturiere d'Europa, ma i numeri recenti raccontano una fase di passaggio. Nel 2024 i distretti industriali della regione hanno esportato beni per 21,7 miliardi di euro, con una flessione del 2% rispetto all'anno precedente, secondo le rilevazioni del Centro Studi di Intesa Sanpaolo. Dietro il dato aggregato si nasconde un territorio che cambia pelle, dove la tradizione delle officine incontra strumenti e mestieri che fino a pochi anni fa sembravano estranei al capannone.

Un tessuto che tiene, ma a velocità diverse

La fotografia dei distretti mostra comparti che corrono e comparti che frenano. L'agroalimentare ha trainato l'export con un incremento dell'8,6%, mentre la meccanica, cuore storico della regione, ha registrato un calo del 5,5%. È un segnale che merita attenzione, perché la meccanica è il settore dove si concentra la maggiore intensità tecnologica e dove la competizione internazionale si gioca sulla capacità di innovare in fretta.

La Romagna e l'area emiliana ospitano alcune delle eccellenze più riconosciute, dalla packaging valley bolognese alle filiere della meccanica di precisione. La cosiddetta valle del packaging è la più alta concentrazione di imprese del settore in Europa, con Bologna al centro e una quota intorno al 57% dedicata alle macchine per il confezionamento di alimenti e bevande. Per molte di queste aziende l'export supera il 90% della produzione, un'esposizione ai mercati globali in cui un ritardo nello sviluppo prodotto o un errore in fase di progettazione si traduce subito in una commessa persa.

Il quadro complessivo è quello di un sistema sotto pressione su più fronti. Oltre alla meccanica, nel 2024 hanno chiuso in territorio negativo anche il sistema moda, in calo del 7,2%, e quello casa, in flessione dell'1,4%. A reggere è stato soprattutto l'agroalimentare, ma il segnale per i comparti a più alta intensità tecnologica è inequivocabile: difendere le quote sui mercati esteri richiede di alzare il ritmo dell'innovazione, non di rallentarlo.

Il ricambio generazionale cambia gli strumenti

Nelle imprese del territorio sta avvenendo un passaggio silenzioso ma profondo. Chi entra oggi negli uffici tecnici ha familiarità con il modello tridimensionale, con la simulazione, con la condivisione dei dati in tempo reale, e porta in azienda aspettative diverse da quelle di chi lo ha preceduto. Questo ricambio accelera l'adozione di metodi digitali, perché le nuove competenze chiedono strumenti all'altezza e mal sopportano i flussi di lavoro costruiti sulla carta e sulle abitudini.

Il cambiamento più rilevante è tecnico, prima che culturale. Si passa dal disegno bidimensionale alla modellazione parametrica, in cui il pezzo non è un insieme di linee ma un modello governato da quote e relazioni geometriche che ne descrivono l'intento progettuale. Cambiare un valore, ad esempio il diametro di un foro, aggiorna l'intero modello e, grazie all'associatività, anche la messa in tavola e la distinta base che ne derivano. Su questo modello si innestano poi la simulazione strutturale agli elementi finiti, che verifica resistenza e deformazioni prima di costruire, e il reverse engineering, che ricostruisce un componente esistente a partire da una scansione 3D. Sono strumenti che spostano i controlli a monte, dove correggere un errore costa una frazione di quanto costerebbe in officina.

Il meccanismo virtuoso si innesca quando il saper fare artigiano, fatto di conoscenza dei materiali e dei processi, si combina con questa capacità di progettare in digitale. Un'officina che padroneggia la lavorazione meccanica e adotta la progettazione tridimensionale può passare dall'idea al prototipo in tempi che prima erano impensabili, riducendo gli errori e gli scarti. Non si tratta di sostituire l'esperienza con la tecnologia, ma di mettere l'esperienza in condizione di esprimersi più in fretta e con meno rischi.

C'è poi una dimensione che le imprese familiari del territorio conoscono bene: la trasmissione del sapere. Per decenni la conoscenza tecnica è rimasta nelle mani e nella testa degli artigiani più esperti, difficile da trasferire e a rischio di andare perduta quando una generazione lascia il lavoro. La progettazione digitale aiuta a fissare questo patrimonio, perché un modello tridimensionale ben costruito racchiude le scelte, le misure e i vincoli di un componente in una forma leggibile anche da chi non c'era quando è nato. È un modo per non disperdere il valore accumulato, proprio mentre il ricambio generazionale entra nel vivo.

Strumenti alla portata anche delle piccole realtà

Per anni la progettazione digitale avanzata è stata percepita come una prerogativa delle grandi aziende, qualcosa di troppo costoso e complesso per la piccola officina o la startup appena nata. Quella barriera si è abbassata. Oggi anche le imprese di dimensioni contenute possono dotarsi di soluzioni di progettazione tridimensionale e gestione dei dati, e soprattutto possono accedervi con un percorso graduale, partendo dalle esigenze più immediate per poi ampliare nel tempo.

La condizione perché l'investimento renda è che non resti un'isola. Un software di progettazione dà il meglio quando i dati che produce viaggiano lungo tutto il processo, dalla progettazione alla produzione, senza interruzioni e senza reinserimenti manuali. È la logica della continuità digitale, che trasforma una serie di strumenti separati in un sistema connesso e riduce gli sprechi nascosti tra un reparto e l'altro.

Innovare restando radicati nel territorio

La sfida competitiva dei distretti emiliano-romagnoli non si vince abbandonando la tradizione, ma rendendola più veloce e precisa. Le imprese che stanno reagendo meglio al rallentamento della meccanica sono quelle che hanno investito in progettazione e digitalizzazione dei processi, accorciando il time-to-market e migliorando la qualità. In questo percorso conta molto il radicamento, ossia poter contare su un interlocutore che conosce il territorio e i suoi mestieri.

Non a caso operano nella regione partner tecnologici che affiancano le aziende in questo passaggio. Le soluzioni CAD proposte da Nuovamacut, realtà con sede a Bologna che opera come System Integrator e Abilitatore Tecnologico, sono un esempio di come la progettazione digitale possa essere portata anche nelle piccole e medie imprese del territorio, integrandola nei processi esistenti. È la direzione in cui il saper fare emiliano-romagnolo può continuare a competere: stessa cura artigiana di sempre, strumenti capaci di reggere il passo del mercato globale.