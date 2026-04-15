Dalla qualità produttiva all’assistenza professionale: il modello Pixartprinting nella stampa online

In un mercato in cui rapidità, precisione e personalizzazione sono diventati fattori decisivi per il successo di un progetto di comunicazione, la stampa online non può più limitarsi a essere un semplice servizio. Sempre più spesso, aziende e professionisti cercano un partner in grado di combinare tecnologia, affidabilità produttiva e supporto consulenziale, trasformando ogni esigenza in una soluzione concreta.

È in questo scenario che Pixartprinting si afferma come uno dei riferimenti più solidi in Italia e tra i principali player europei del web to print, grazie a un modello costruito sull’equilibrio tra innovazione industriale, ampiezza dell’offerta e centralità del cliente.

Un ecosistema produttivo costruito per la personalizzazione

Il punto di forza del brand risiede nella capacità di offrire un ambiente digitale pensato per rendere semplice e immediata la stampa personalizzata, mantenendo al tempo stesso una struttura produttiva di livello industriale.

Il catalogo supera oggi 4 milioni di alternative, coprendo esigenze che spaziano dalla stampa commerciale al packaging, dai supporti per il punto vendita agli allestimenti fieristici, fino ai prodotti editoriali e ai materiali promozionali.

A rendere possibile un’offerta così ampia contribuisce una struttura produttiva e operativa di alto livello: oltre 1 milione di clienti in Europa, 1.200 professionisti, 15.000 lavorazioni giornaliere, una sede di 35.000 mq e più di 100 macchine industriali in costante aggiornamento.

La presenza internazionale, già consolidata nei principali mercati europei, si è ulteriormente rafforzata con l’apertura del nuovo stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania, che dal 2025 segna l’ingresso di Pixartprinting anche negli Stati Uniti.

Qualità, rapidità e controllo del processo

Uno degli elementi distintivi del modello Pixartprinting è la gestione integrata dell’intero processo, progettata per garantire risultati costanti in termini di resa, tempi e affidabilità.

La qualità di stampa è supportata da tecnologie di ultima generazione, materiali attentamente selezionati e finiture curate, elementi che permettono di ottenere risultati ad alta definizione su un’ampia varietà di supporti.

A questo si aggiunge il valore del file check automatico e gratuito, che controlla parametri fondamentali come dimensioni, risoluzione, font, colori Pantone e corrispondenza con il numero di pagine preventivato, offrendo una verifica preliminare utile a prevenire errori e imprecisioni.

Sul fronte operativo, la velocità di produzione rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo: per molti prodotti è infatti disponibile la stampa in 24 ore, con consegna rapida affidata a corrieri selezionati e possibilità di scegliere la data esatta direttamente in fase di ordine. Su numerose referenze, inoltre, sono previste anche spedizioni gratuite, un aspetto che rafforza la convenienza complessiva del servizio.

Consulenza professionale e supporto in ogni fase

Accanto alla componente tecnologica, Pixartprinting ha sviluppato un modello basato su un’assistenza continua, pensata per affiancare il cliente lungo tutto il percorso d’acquisto.

La consulenza interviene già nelle fasi iniziali, aiutando a identificare il prodotto, il materiale e la finitura più adatti al progetto. A ciò si affianca il supporto tecnico nella preparazione corretta dei file, particolarmente utile quando il lavoro richiede specifiche precise o lavorazioni speciali.

L’assistenza è disponibile tramite mail, telefono, chat e social, con operatori qualificati pronti a rispondere rapidamente sia in fase prevendita sia nel post-ordine. Questo approccio contribuisce a trasformare la stampa online in un’esperienza più semplice, guidata e affidabile, in linea con le esigenze di chi lavora quotidianamente con materiali di comunicazione.

Adesivi personalizzati: uno strumento versatile per branding e promozione

All’interno di un catalogo così ampio, gli adesivi personalizzati rappresentano una soluzione particolarmente efficace per chi desidera valorizzare packaging, prodotti, gadget o materiali promozionali con uno strumento flessibile e ad alto impatto visivo.

La proposta di Pixartprinting consente di sviluppare progetti adatti a contesti molto diversi, dal retail alle fiere, fino alla personalizzazione di confezioni e superfici. Tra i principali punti di forza del prodotto troviamo:

· Ampia scelta di materiali, tra carta, polipropilene, supporti barrierati e versioni resinate.

· Diverse opzioni di taglio, sia completo che a mezzo taglio.

· Soluzioni per gadget, packaging e branding in-store.

· Finiture speciali come plastificazioni, oro, argento e vernice 3D.

· Editor online gratuito per creare o adattare la grafica in pochi passaggi.

Questa versatilità permette di utilizzare l’adesivo non solo come elemento funzionale, ma come vero strumento di comunicazione, capace di rafforzare identità visiva, riconoscibilità del marchio e percezione qualitativa del prodotto finale.

Attraverso un modello che integra capacità industriale, consulenza professionale e una piattaforma digitale intuitiva, Pixartprinting continua così a proporsi come partner strategico per tutti quei progetti in cui la stampa personalizzata rappresenta un asset centrale della comunicazione.