Dalla farmacia tradizionale al digitale: la storia di Meafarma

Oltre 1,1 miliardi di euro di giro d'affari e più di 92 milioni di confezioni vendute: sono i numeri con cui il mercato online di farmacie e parafarmacie ha chiuso il 2025, secondo le rilevazioni di IQVIA, con una crescita del 9% nei valori e del 4,2% nei volumi rispetto all'anno precedente.

Si tratta di dati che descrivono un canale entrato stabilmente nelle abitudini di un numero crescente di persone, che vi trovano un assortimento ampio, la comodità di ordinare da casa e tempi di consegna rapidi.

All'interno di questo mercato si distinguono le realtà che hanno scelto di affiancare all'offerta un servizio attento alla persona, capace di accompagnare chi acquista con informazioni e consigli.

Dalla farmacia tradizionale al canale digitale: come nasce Meafarma

Portare online la competenza del farmacista significa mettere a disposizione di chi acquista, anche a distanza, un patrimonio di conoscenze sui prodotti, sul loro corretto utilizzo e sulle esigenze delle persone che si forma soprattutto con l'esperienza maturata ogni giorno a contatto con il pubblico. Le realtà più solide del settore poggiano proprio su questo patrimonio. Tra queste c'è Meafarma , farmacia online che ha messo la relazione con i propri utenti al centro del proprio servizio. Il progetto ha preso avvio nel 2018 per iniziativa della farmacista Immacolata Grimaldi, che ha portato nel commercio elettronico l'ascolto e il consiglio maturati in oltre trent'anni di farmacia tradizionale.

Da quell'idea iniziale l'azienda è cresciuta per gradi. Nel 2019 ha ampliato la struttura operativa e il team, nel 2020 ha avviato un modello di collaborazione con l'industria pensato per il canale digitale e nel 2021 ha introdotto un servizio clienti personalizzato. Il 2022 ha segnato lo sviluppo multicanale, mentre nel 2023 è arrivato un sistema di gestione degli ordini ancora più rapido e in grado di sostenere volumi in costante aumento. Oggi Meafarma è guidata da un team giovane con una forte presenza femminile, che mantiene al centro del lavoro quotidiano i valori delle origini: fiducia, ascolto e rapidità nel rispondere alle esigenze delle persone.

Un catalogo ampio, aggiornato lungo tutto l'anno

Il servizio di Meafarma si articola in una gamma di oltre 60.000 prodotti, che la farmacia online aggiorna con continuità per seguire l'evoluzione delle richieste dei propri utenti.

L'assortimento si rinnova anche in base alle necessità stagionali: con il passare dei mesi la farmacia online dà maggiore risalto ai prodotti che rispondono ai bisogni tipici di ciascun periodo.

Alla varietà della scelta si unisce la rapidità delle consegne, organizzate perché i prodotti arrivino nei tempi giusti, un aspetto che nella cura della salute ha un peso concreto e che l'azienda considera parte integrante del proprio servizio.

Il lancio della Fresh Ritual Box, una selezione per l'idratazione del viso

Dalla stessa ampiezza di offerta nascono anche proposte che riuniscono più prodotti attorno a un bisogno preciso. È il caso della Fresh Ritual Box, realizzata da Meafarma in collaborazione con BioNike e dedicata all'idratazione del viso.

Il cofanetto, in edizione limitata, raccoglie tre trattamenti della linea Defence Hydractive, ovvero una crema idro-nutriente, un siero idratante intensivo e un siero per il contorno occhi, ai quali si aggiungono una fascia per capelli, uno specchietto e patch riutilizzabili per la zona perioculare. All'interno è inserito anche un buono sconto del 10% valido su tutti i prodotti Meafarma

Informazione e divulgazione come parte del servizio

Accanto all'offerta, Meafarma affida una parte importante del rapporto con il pubblico all'informazione. La farmacia online pubblica con regolarità articoli e contenuti per i social dedicati alla salute e al benessere, sviluppati anche grazie alle collaborazioni continuative con medici, psicologi e nutrizionisti.

Sui temi della salute femminile l'azienda si avvale inoltre della partnership con vediamocichiara.it, portale riconosciuto dal Ministero della Salute. Il dialogo con la community passa poi da video informativi pubblicati sui canali social, in cui sono gli utenti a proporre gli argomenti, approfonditi in seguito dagli esperti, e da un appuntamento mensile con brevi news pensate per una lettura veloce.

La forma più diretta di questo impegno sono le Masterclass, incontri dal vivo organizzati in collaborazione con alcuni dei marchi presenti in catalogo. Per esempio, di recente insieme a BioNike i partecipanti hanno scoperto, grazie a un test cutaneo personalizzato, quali trattamenti rispondono alle esigenze della propria pelle. Con Stanartis un'analisi del viso ha reso visibile l'effetto dei raggi UV nel corso degli anni, mentre l'appuntamento con Eucerin ha riunito mamme e figlie in una giornata di consigli e test cutanei, conclusa da un laboratorio creativo. Sono occasioni che portano la competenza delle aziende produttrici a diretto contatto con il pubblico e rendono più consapevoli le scelte di ogni giorno.

Una community che cresce sui social

Il rapporto con il pubblico si sviluppa anche sui canali social, dove Meafarma ha visto crescere in modo significativo la propria presenza su Instagram, Facebook, TikTok e Telegram. Qui l'informazione si alterna a iniziative pensate per coinvolgere gli utenti in modo attivo. Iniziative di questo tipo rendono la presenza social un'occasione di dialogo continuo con gli utenti, coerente con l'attenzione alla relazione che accompagna Meafarma fin dalla sua nascita.