Dai Cyber attacchi ai furti di veicoli, i rischi che oggi le aziende corrono (e come proteggersi)

Ogni tipo di business ha un rischio di impresa ma negli ultimi giorni è stato più evidente come alcune problematiche siano più tangibili di altri; da una parte stiamo affrontando una crisi economica importante guidata dal caro carburante, dall’altra i cyber attacchi non accennano a diminuire dopo aver colpito frigoriferi di ipermercati e banca del sangue in Francia e non solo.

Ogni azienda, oggi, ha il compito di seguire le regole del GDPR per la tutela dei dati ma anche l’obbligo morale di provare a difendersi da tutti quei pericoli reali con cui abbiamo a che fare.

Furti di veicoli

La situazione italiana è piuttosto preoccupante quando si parla di mezzi rubati: secondo le statistiche sia aggirano attorno a 136.000 i veicoli sottratti ai proprietari ma per fortuna alcune soluzioni tecnologiche come i rilevatori GPS per il recupero di veicoli possono aiutarci a intervenire tempestivamente in caso di movimenti sospetti.

Cyber attacchi

Con oltre 3200 casi segnalati da inizio 2026 di cui 1922 confermati, la situazione sulla cyber security italiana ha aperto non pochi interrogativi, soprattutto alla luce degli ultimi attacchi che stanno riguardando l’Europa. Saremo davvero pronti? Non tutti e difendersi al 100% non è sempre fattibile ma sicuramente possiamo provare ad adottare dei meccanismi diversi che possano rendere più complicato l’accesso. Password sicure e non condivise, backup dislocati, sistemi di doppia autenticazione sono solo alcuni esempi.

Frodi e costi nascosti

Accanto ai furti materiali esistono perdite meno evidenti, quelle che provengono da carte smarrite, fatture contraffatte o rifornimenti non autorizzati senza dimenticare i pagamenti verso coordinate bancarie modificate in modo fraudolento. Il rischio aumenta quando ciascun reparto gestire informazioni separate e nessuno controlla effettivamente i consumi, i chilometraggi e le spese da rimborsare. Bisognerebbe stabilire limiti di utilizzo delle carte, attivare le notifiche su ciascuna operazione e verificare le richieste di cambio IBAN.

L’operatività nel prepararsi alle emergenze

Le emergenze non si possono sempre evitare. Ma arrivare preparati può fare la differenza. Il primo passo è avere compiti chiari e responsabilità ben definite, così che ogni professionista sappia cosa controllare e come muoversi quando qualcosa non va.

Spesso sono proprio le piccole anomalie, individuate in tempo, a evitare problemi più seri. Serve attenzione, ma anche un’organizzazione capace di far circolare rapidamente le informazioni. In caso di situazioni critiche, il riferimento resta quello delle forze dell’ordine. Una buona gestione dei rischi, però, può aiutare a limitare gli episodi e a individuare in anticipo le figure incaricate di dare l’allarme.

Furti di carichi

C’è una nuova minaccia che emerge ed è legata al settore della logistica; i furti in ambito trasporti non riguardano esclusivamente il mezzo ma anche il carico stesso e le truffe sono sempre più evolute come mostrato nell’indagine Eurojust . La casistica racconta di come i truffatori riescano a fingersi aziende specializzate nella spedizione per poi far sparire la merce senza lasciare tracce; gli episodi sempre più diffusi richiedono la scelta attenta dei partner con cui creare una collaborazione.

Eliminare ogni minaccia è sicuramente un obiettivo irrealistico ma con la tecnologia giusta e una serie di comportamenti tutelanti si può sicuramente ridurre il rischio di trovarsi in questa tipologia di situazioni.